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Насос фекальный Зубр НПФ-450 купить с доставкой в Москве
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Насос фекальный Зубр НПФ-450

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Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 1
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 2
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 3
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 4
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 5
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 6
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 7
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 8
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 9
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 10
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 11
Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Мощность
450 Вт
Высота подъема
12
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
2 "
Качество воды
грязная
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 1
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 2
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 3
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 4
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 5
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 6
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 7
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 8
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 9
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 10
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 11
  • Насос фекальный Зубр НПФ-450 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
9 560 руб.  12 788 руб. 
Начислим 153 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 345746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос фекальный Зубр НПФ-450
9 560 руб. -25%
12 788 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Мощность
450 Вт
Высота подъема
12
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
2 "
Забор воды
нижний
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
26
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х27х22
Вес, кг.
16

Описание товара Насос фекальный Зубр НПФ-450

Фекальный погружной насос Зубр НПФ-450 отличается простой и надежной конструкцией. Используется для откачивания воды из выгребных ям, котлованов, сильно загрязненных септиков и подвалов. В состоянии пропускать твердые частицы диаметром до 25 мм. Предусмотрен внешний поплавковый выключатель. Модель может быть использована в агрессивной среде. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-450. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос фекальный Зубр НПФ-450




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Мощность
450 Вт
Высота подъема
12
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
2 "
Забор воды
нижний
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
26
Развернуть
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Описание
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-450 отличается простой и надежной конструкцией. Используется для откачивания воды из выгребных ям, котлованов, сильно загрязненных септиков и подвалов. В состоянии пропускать твердые частицы диаметром до 25 мм. Предусмотрен внешний поплавковый выключатель. Модель может быть использована в агрессивной среде. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-450. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фекальный Зубр НПФ-450 - этот товар вы можете купить по цене 9560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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