Top.Mail.Ru
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 1
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 2
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 3
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 4
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 5
Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200 Вт
Высота подъема
17
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
10 510 руб.  14 375 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142695
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200 Вт
Высота подъема
17
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
6
Ширина, см
30
Высота, см
25
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
39х23х22
Вес, кг.
7.9

Описание товара Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17

Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов. Кроме того Дренажник 350/17 может использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников воды, для полива загородных участков, либо набора накопительных емкостей.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17

Источник: Яндекс Маркет
19.04.2019
Павел К.

Достоинства:
Напор,производительность,нижняя крышка,патрубок для шлангов

Недостатки:
нет

Комментарий:
Для того, чтобы поднять воду с глубины аж 15 метров, этого насоса хватит. Проверено. Вчера у соседа чистили им колодец. Брал и ил и песочек, но по чуть-чуть. Не стали вызывать чистильщиков.Качает очень хорошо. У этого насос можно разобрать днище,чтобы почистить фильтр перед рабочим колесом. При желании легко ставиться на дно источника.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1200 Вт
Высота подъема
17
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 " (1/4", 1/2")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
6
Ширина, см
30
Высота, см
25
Страна производитель
Россия
Описание
Предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, отвода фильтрационных, отработанных, слегка загрязненных жидкостей из сточных канав и бассейнов. Кроме того Дренажник 350/17 может использоваться для подачи чистой воды из колодцев или открытых источников воды, для полива загородных участков, либо набора накопительных емкостей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2019
Павел К.

Достоинства:
Напор,производительность,нижняя крышка,патрубок для шлангов

Недостатки:
нет

Комментарий:
Для того, чтобы поднять воду с глубины аж 15 метров, этого насоса хватит. Проверено. Вчера у соседа чистили им колодец. Брал и ил и песочек, но по чуть-чуть. Не стали вызывать чистильщиков.Качает очень хорошо. У этого насос можно разобрать днище,чтобы почистить фильтр перед рабочим колесом. При желании легко ставиться на дно источника.


Насос погружной дренажный Джилекс Дренажник 350/17 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...