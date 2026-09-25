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Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож купить с доставкой в Москве
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Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож

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Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 1
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 2
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 3
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 4
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 5
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 6
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 7
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 8
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 9
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 10
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 11
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 12
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 13
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 14
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 15
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 16
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 17
Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1500
Высота подъема
19
Глубина погружения
5
Качество воды
грязная
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 1
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 2
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 3
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 4
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 5
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 6
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 7
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 8
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 9
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 10
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 11
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 12
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 13
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 14
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 15
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 16
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 17
  • Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 310 руб. 
Начислим 181 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748011
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Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож
11 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1500
Высота подъема
19
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
8
Ширина, см
25
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х21
Вес, кг.
19.6

Описание товара Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож

Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99805 с ножом, мощностью 1500 Вт и производительностью до 25000 л/ч, обеспечивает напор 19 м и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки содержимого выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. Нож измельчает крупные частицы в воде, поэтому насос подходит для организации системы канализации на даче. Также он способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 градусов. Создаваемого напора достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора. Диаметр штуцера для подключения шланга составляет 2 дюйма.

Преимущества

  • Защита от сухого хода — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого.
  • Термозащита — при перегреве двигатель выключается автоматически, что предотвращает его поломку.
  • Простой монтаж — нужно погрузить насос с помощью троса на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении.
  • Автономная работа — запуск и остановка насоса происходит автоматически в зависимости от уровня воды, без участия пользователя.
  • Прочность — износостойкий корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали.
  • Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому вода не проникает внутрь корпуса.
  • Долговечность — чугунная насосная часть выдерживает значительные нагрузки.
  • Надежная установка — ножки в нижней части корпуса обеспечивают устойчивость насоса во время работы.
  • Удобная транспортировка — благодаря ручке в верхней части корпуса устройство легко перемещать.

Отзывы о товаре Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1500
Высота подъема
19
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Размер фильтруемых частиц
8
Развернуть
Ширина, см
25
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Описание

Фекальный насос Сибртех СФН1100-Н 99805 с ножом, мощностью 1500 Вт и производительностью до 25000 л/ч, обеспечивает напор 19 м и применяется для работы как с грязной, так и с чистой водой. Его можно использовать для откачки содержимого выгребных ям, емкостей, водоемов, канав, стоков и траншей или осушения затапливаемых помещений. Нож измельчает крупные частицы в воде, поэтому насос подходит для организации системы канализации на даче. Также он способен работать со стоками, в которых температура жидкости не превышает 35 градусов. Создаваемого напора достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора. Диаметр штуцера для подключения шланга составляет 2 дюйма.

Преимущества

  • Защита от сухого хода — поплавковый выключатель останавливает насос при падении уровня воды ниже допустимого.
  • Термозащита — при перегреве двигатель выключается автоматически, что предотвращает его поломку.
  • Простой монтаж — нужно погрузить насос с помощью троса на глубину до 5 м и закрепить в вертикальном положении.
  • Автономная работа — запуск и остановка насоса происходит автоматически в зависимости от уровня воды, без участия пользователя.
  • Прочность — износостойкий корпус изготовлен из чугуна и нержавеющей стали.
  • Герметичность — насос имеет степень защиты IPX8, поэтому вода не проникает внутрь корпуса.
  • Долговечность — чугунная насосная часть выдерживает значительные нагрузки.
  • Надежная установка — ножки в нижней части корпуса обеспечивают устойчивость насоса во время работы.
  • Удобная транспортировка — благодаря ручке в верхней части корпуса устройство легко перемещать.
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Отзывы


Фекальный насос СИБРТЕХ 99805, СФН1500-Н, 1500 Вт, напор 19 м, 25000 л/ч, нож - стоимость товара 11310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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