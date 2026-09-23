Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-100-40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
135
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 980 руб.
В наличии
Код товара: 603779
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10 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
135
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
10
Высота, см
87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х18х13
Вес, кг.
12.2
Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-100-40
Скважинный центробежный насос ЗУБР НСЦ-100-40 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
135
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
100
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
10
Высота, см
87
Страна производитель
Китай
Скважинный центробежный насос ЗУБР НСЦ-100-40 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, 70 м, для чистой воды, центробежный, механический, для чистой воды, скважинный, центробежный, механический, 70 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 40 м напор НСЦ-100-40 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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