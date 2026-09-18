Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр АкваСенсор Т7 НПЧ-Т7-250
Погружной дренажный насос для чистой воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-250 перекачивает воду из колодцев, выкачивает воду из бассейнов и резервуаров. Практически досуха собирает оставшуюся жидкость. Имеет режимы работы: ручной и автоматический. Откачивание жидкости до остаточного уровня 1 мм; Возможность работы в ручном (постоянное включение) и в автоматическом режиме; Встроенные датчики уровня воды АкваСенсор - автоматическое включение и выключение насоса; Двигатель с медной обмоткой обеспечивает стабильную и надежную работу; Ударопрочный корпус насоса; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Встроенный обратный клапан предотвращает разлив жидкости после выключения насоса и сокращает время всасывания при повторном запуске; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для чистой воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПЧ-Т7-250. Насос; Выходной штуцер; Руководство по эксплуатации; Коробка.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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