Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/80
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
245
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142675
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
8
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
245
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
16.5
Высота, см
20
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
5.5
Описание товара Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 25/80
Циркулярный насос Джилекс Циркуль 25/80 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, электронный, для чистой воды, для чистой воды
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
8
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Потребляемая мощность
245
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
16.5
Развернуть
Высота, см
20
Страна производитель
Россия
Циркулярный насос Джилекс Циркуль 25/80 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, электронный, для чистой воды, для чистой воды
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, электронный, для чистой воды, для чистой воды
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