Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227)
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос DPХ950, 950 Вт, подъем 8,5 м, 15500 л/ч Denzel (97227)
Погружной насос Denzel DPХ950 950 Вт пригодится для организации систем водоснабжения и орошения. Также используется для откачивания грязной воды с частицами до 35 мм из помещений, канав или колодцев. Быстро справляется с осушением благодаря скорости 258 л/мин и напору 8,5 м. Благодаря поплавковой системе исключается работа насоса на сухом ходу. Просто устанавливать - насос опускается на тросе на глубину до 7 м в вертикальном положении. Преимущества: Насос может работать в ручном режиме для откачки воды до остаточного уровня 45 мм. Универсальный патрубок 1/4",1" дюйма позволяет подсоединять шланги различных типов. Высокий ресурс и надежность благодаря прочному пластику, валу из нержавеющей стали и торцевому уплотнению из карбида кремния. Насос подходит для погружения в узкие резервуары благодаря небольшим габаритам. Степень защиты IPX8 - компоненты внутри корпуса изолированы от воды. Благодаря кабелю сети 10 м можно погружать в глубокие колодцы. Насос оснащен ручкой для простоты транспортировки и погружения.
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