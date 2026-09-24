Top.Mail.Ru
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 1
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 2
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 3
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 4
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000
Высота подъема
45
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 1
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 2
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 3
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 4
  • Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000
6 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000
Высота подъема
45
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
24
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
7.5

Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000

Универсальный помощник на садовых участках. Достойные технические характеристики, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции, которые обеспечивают надежность и безопасность работы при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачуУстанавливается вне воды;Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки;Может стать основой насосной станции (при комплектации баком и выключателем давления);Соединительный штуцер 1'';Влагозащищенный выключатель;Предусмотрена удобная ручка для переноски агрегата;

Отзывы о товаре Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000
Высота подъема
45
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
24
Развернуть
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный помощник на садовых участках. Достойные технические характеристики, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции, которые обеспечивают надежность и безопасность работы при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачуУстанавливается вне воды;Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки;Может стать основой насосной станции (при комплектации баком и выключателем давления);Соединительный штуцер 1'';Влагозащищенный выключатель;Предусмотрена удобная ручка для переноски агрегата;
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - купить по цене 6110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...