Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000
Высота подъема
45
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
В наличии
Код товара: 658403
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6 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000
Высота подъема
45
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
24
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
7.5
Описание товара Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000
Универсальный помощник на садовых участках. Достойные технические характеристики, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции, которые обеспечивают надежность и безопасность работы при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачуУстанавливается вне воды;Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки;Может стать основой насосной станции (при комплектации баком и выключателем давления);Соединительный штуцер 1'';Влагозащищенный выключатель;Предусмотрена удобная ручка для переноски агрегата;
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Бренд
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
Поверхностный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000
Высота подъема
45
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
24
Развернуть
Высота, см
27
Страна производитель
Китай
Универсальный помощник на садовых участках. Достойные технические характеристики, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции, которые обеспечивают надежность и безопасность работы при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды из колодца и подачи на высоту. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачуУстанавливается вне воды;Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки;Может стать основой насосной станции (при комплектации баком и выключателем давления);Соединительный штуцер 1'';Влагозащищенный выключатель;Предусмотрена удобная ручка для переноски агрегата;
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: Насос поверхностный, 8 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, самовсасывающий, механический, 8 м, для чистой воды
Насос поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 1000Вт НПЦ-М1-1000 - купить по цене 6110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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