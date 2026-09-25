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Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м

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Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 1
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 2
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 3
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 4
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 5
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 6
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 7
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 8
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 9
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 10
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 11
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 12
Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
100
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
95
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 1
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 2
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 3
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 4
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 5
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 6
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 7
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 8
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 9
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 10
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 11
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 12
  • Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 
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В наличии
Код товара: 748052
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Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м
6 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
100
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
95
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
60
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х12
Вес, кг.
10.2

Описание товара Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м

Скважинный насос Denzel DWS-4-100 97252 производительностью 1700 л/ч, диаметром 4? и мощностью 800 Вт обеспечивает напор до 100 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 17 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Винтовая насосная часть обеспечивает напор, достаточный не только для полива приусадебных участков, но и для организации бытового водоснабжения.

Преимущества

  • Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Коррозионная стойкость — корпус, шпильки и болты выполнены из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 20 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
  • Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
  • Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
  • Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
  • Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
  • Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
100
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
95
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Развернуть
Ширина, см
60
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание

Скважинный насос Denzel DWS-4-100 97252 производительностью 1700 л/ч, диаметром 4? и мощностью 800 Вт обеспечивает напор до 100 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 17 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Винтовая насосная часть обеспечивает напор, достаточный не только для полива приусадебных участков, но и для организации бытового водоснабжения.

Преимущества

  • Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Коррозионная стойкость — корпус, шпильки и болты выполнены из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 20 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
  • Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
  • Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
  • Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
  • Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
  • Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос DENZEL 97252, DWS-4-100, винтовой, диаметр 4", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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