Top.Mail.Ru
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 1
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 2
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 3
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 4
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 5
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 6
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 7
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 8
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Мощность
1100
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 1
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 2
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 3
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 4
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 5
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 6
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 7
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 8
  • Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658286
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224)
5 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Мощность
1100
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224)

Дренажный насос Denzel DP1100X 97224 мощностью 1100 Вт и производительностью 15500 л/ч, с высотой подъема 11 м, используется для организации системы водоснабжения и полива. Также обеспечивает эффективное отведение грязной воды с содержанием частиц до 35 мм из подвалов и резервуаров.

Преимущества

  • Простая установка — насос опускается в колодец в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.
  • Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает двигатель при падении уровня воды ниже допустимого, исключая работу на сухом ходу.
  • Надежная конструкция — прочный корпус, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния рассчитаны на длительное использование.
  • Водонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, что исключает попадание воды на электронные компоненты.
  • Быстрая подготовка к работе — благодаря штуцеру G1 1/2, G1, 1 1/4 и 1 дюйм шланг подключается без переходника.
  • Компактность — насос небольшого размера можно погружать в узкие колодцы.
  • Длина кабеля 10 м — устройство можно погружать на большую глубину и подключать к розетке без удлинителя.
  • Удобная транспортировка и погружение — в верхней части корпуса имеется эргономичная ручка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Мощность
1100
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Denzel DP1100X 97224 мощностью 1100 Вт и производительностью 15500 л/ч, с высотой подъема 11 м, используется для организации системы водоснабжения и полива. Также обеспечивает эффективное отведение грязной воды с содержанием частиц до 35 мм из подвалов и резервуаров.

Преимущества

  • Простая установка — насос опускается в колодец в вертикальном положении с помощью троса на глубину до 7 м.
  • Автономная работа — поплавковый выключатель останавливает двигатель при падении уровня воды ниже допустимого, исключая работу на сухом ходу.
  • Надежная конструкция — прочный корпус, вал из нержавеющей стали и торцевое уплотнение из карбида кремния рассчитаны на длительное использование.
  • Водонепроницаемость — насос имеет степень защиты IPX8, что исключает попадание воды на электронные компоненты.
  • Быстрая подготовка к работе — благодаря штуцеру G1 1/2, G1, 1 1/4 и 1 дюйм шланг подключается без переходника.
  • Компактность — насос небольшого размера можно погружать в узкие колодцы.
  • Длина кабеля 10 м — устройство можно погружать на большую глубину и подключать к розетке без удлинителя.
  • Удобная транспортировка и погружение — в верхней части корпуса имеется эргономичная ручка.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DP1100X, 1100 Вт, подъем 11 м, 15500 л/ч Denzel (97224) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...