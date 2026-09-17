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Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 купить с доставкой в Москве
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Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60

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Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 1
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 2
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 3
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 4
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 5
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 6
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 7
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 8
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 9
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 10
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 11
Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркуляционный насос
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Мощность
100 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Качество воды
чистая
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 1
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 2
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 3
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 4
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 5
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 6
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 7
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 8
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 9
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 10
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 11
  • Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142699
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Циркуляционный насос
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Мощность
100 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Ширина, см
14.5
Высота, см
16
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
3.6

Описание товара Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60

Циркуляционный насос 32/60 от компании ООО«ДЖИЛЕКС» предназначен для использования в системах отопления загородных домов и коттеджей. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя, распределяя тепло по всем помещениям. Присоединительный размер гаек — 1? дюйм (32 мм). Максимальный напор достигает 6,2 метров водяного столба, а расход теплоносителя доходит до 62 л/мин.

Отзывы о товаре Насос циркуляционный Джилекс Циркуль 32/60




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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Циркуляционный насос
Тип насоса
циркуляционный
Тип выключателя
электронный
Мощность
100 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
0
Диаметр разъема соединения
1 1/4 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
1.5
Развернуть
Ширина, см
14.5
Высота, см
16
Страна производитель
Россия
Описание
Циркуляционный насос 32/60 от компании ООО«ДЖИЛЕКС» предназначен для использования в системах отопления загородных домов и коттеджей. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя, распределяя тепло по всем помещениям. Присоединительный размер гаек — 1? дюйм (32 мм). Максимальный напор достигает 6,2 метров водяного столба, а расход теплоносителя доходит до 62 л/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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