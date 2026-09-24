Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб.
В наличии
Код товара: 658293
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4 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Ширина, см
25
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6
Описание товара Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, дренажные насосы, Насос погружной
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Ширина, см
25
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, дренажные насосы, Насос погружной
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: дренажный, дренажные насосы, Насос погружной
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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