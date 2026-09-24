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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel

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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 1
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 2
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 3
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 4
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 5
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 6
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 7
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 8
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 9
Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 1
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 2
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 3
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 4
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 5
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 6
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 7
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 8
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 9
  • Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 450 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel
4 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Ширина, см
25
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel

Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.

Отзывы о товаре Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
650
Ширина, см
25
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос Denzel DPX650 97225 применяется для откачивания сточных вод из канав и затопленных подвальных помещений, перекачивания жидкостей с твердыми и сбитыми в комки мягкими фракциями диаметром до 35 мм. Также может использоваться на дачных участках для орошения растений, подачи пресной воды из колодцев, открытых водоемов и других источников. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает скорость работы 191 л/мин и подъем на высоту 7 м, что позволяет добиться эффективного перекачивания жидкости. Максимальная высота погружения составляет 7 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос DPХ650, 650 Вт, подъем 7 м, 11500 л/ч Denzel - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4450 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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