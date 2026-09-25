Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун
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Характеристики
Описание товара Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун
Садовый поверхностный насос Сибртех СПН700-Ч 97243 мощностью 700 Вт и производительностью 3000 л/ч, с корпусом насосной части из чугуна, способен перекачивать чистую воду с глубины до 8 м из резервуаров, открытых водоемов и колодцев, создавая напор до 50 м. Используется в частных домах для организации систем орошения и водоснабжения. Благодаря высоким показателям давления и скорости работы насос способен поддерживать несколько потребителей одновременно и доставлять воду даже на верхние этажи дома.
Преимущества
- Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
- Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
- Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
- Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
- Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибрации.
- Вес 7,55 кг — насос удобно перемещать по участку.
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Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды
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Садовый поверхностный насос Сибртех СПН700-Ч 97243 мощностью 700 Вт и производительностью 3000 л/ч, с корпусом насосной части из чугуна, способен перекачивать чистую воду с глубины до 8 м из резервуаров, открытых водоемов и колодцев, создавая напор до 50 м. Используется в частных домах для организации систем орошения и водоснабжения. Благодаря высоким показателям давления и скорости работы насос способен поддерживать несколько потребителей одновременно и доставлять воду даже на верхние этажи дома.
Преимущества
- Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
- Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
- Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
- Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
- Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибрации.
- Вес 7,55 кг — насос удобно перемещать по участку.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Теги товара: для чистой воды, для чистой воды, для чистой воды
Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун