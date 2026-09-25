Top.Mail.Ru
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 1
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 2
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 3
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 4
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 5
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 6
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 7
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 8
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 9
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 10
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 11
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 12
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 13
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 14
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 15
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 16
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 17
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 18
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поверхностный насос
Мощность
700
Высота подъема
50
Качество воды
чистая
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 1
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 2
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 3
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 4
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 5
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 6
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 7
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 8
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 9
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 10
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 11
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 12
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 13
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 14
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 15
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 16
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 17
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 18
  • Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748048
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун
4 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Мощность
700
Высота подъема
50
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
44
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х21х20
Вес, кг.
8

Описание товара Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН700-Ч 97243 мощностью 700 Вт и производительностью 3000 л/ч, с корпусом насосной части из чугуна, способен перекачивать чистую воду с глубины до 8 м из резервуаров, открытых водоемов и колодцев, создавая напор до 50 м. Используется в частных домах для организации систем орошения и водоснабжения. Благодаря высоким показателям давления и скорости работы насос способен поддерживать несколько потребителей одновременно и доставлять воду даже на верхние этажи дома.

Преимущества

  • Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
  • Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
  • Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
  • Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
  • Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибрации.
  • Вес 7,55 кг — насос удобно перемещать по участку.

Отзывы о товаре Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Поверхностный насос
Мощность
700
Высота подъема
50
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
44
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Описание

Садовый поверхностный насос Сибртех СПН700-Ч 97243 мощностью 700 Вт и производительностью 3000 л/ч, с корпусом насосной части из чугуна, способен перекачивать чистую воду с глубины до 8 м из резервуаров, открытых водоемов и колодцев, создавая напор до 50 м. Используется в частных домах для организации систем орошения и водоснабжения. Благодаря высоким показателям давления и скорости работы насос способен поддерживать несколько потребителей одновременно и доставлять воду даже на верхние этажи дома.

Преимущества

  • Чугунная насосная часть — конструкция отличается надежностью и низким уровнем шума во время работы.
  • Улучшенное охлаждение двигателя — корпус из алюминиевого сплава имеет ребристую поверхность.
  • Долговечность — благодаря прочной крыльчатке из латуни насос выдерживает активное использование.
  • Эффективная работа — сухой ротор обеспечивает высокий КПД при небольших затратах энергии.
  • Отверстия в ножках — устройство можно закрепить на рабочей поверхности для устойчивости и снижения вибрации.
  • Вес 7,55 кг — насос удобно перемещать по участку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовый поверхностный насос СИБРТЕХ 97243, СПН700-Ч, 700 Вт, напор 50 м, 3000 л/ч, чугун - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...