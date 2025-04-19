Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347776
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
7
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
17
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х17
Вес, кг.
5.43
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550
Дренажный насос с регулируемым датчиком уровня воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 отличается большой пропускной способностью. Имеет ручной и автоматические режимы работы. Двигатель защищен от перегрева. Прочный корпус, высококачественные уплотнители и двигатель с медной обмоткой гарантируют длительный срок службы.
Смотрите также: Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
7
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
550
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
200
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
17
Высота, см
22
Страна производитель
Китай
Дренажный насос с регулируемым датчиком уровня воды Зубр Профессионал Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 отличается большой пропускной способностью. Имеет ручной и автоматические режимы работы. Двигатель защищен от перегрева. Прочный корпус, высококачественные уплотнители и двигатель с медной обмоткой гарантируют длительный срок службы.
Смотрите также: Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, механический, для грязной воды, дренажный, механический, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, механический, для грязной воды, дренажный, механический, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
В пункте выдачи проверил работает и комплектный после установки допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
насос очень хорош,мощный.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично покупаю не первый раз для дринажи отлично подходит можно установить на улице и внутри помещения
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос, пользуемся полгода, работает. все ок.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги супер. работает уже не первый год.
Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Т7 АкваСенсор НПГ-Т7-550
Достоинства:
Комментарий:
В пункте выдачи проверил работает и комплектный после установки допишу отзыв
Достоинства:
Комментарий:
насос очень хорош,мощный.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отлично покупаю не первый раз для дринажи отлично подходит можно установить на улице и внутри помещения
Достоинства:
Комментарий:
хороший насос, пользуемся полгода, работает. все ок.
Достоинства:
Комментарий:
за свои деньги супер. работает уже не первый год.