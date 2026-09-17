Top.Mail.Ru
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 1
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 2
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 3
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 4
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 5
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 6
Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
вертикальный, погружной
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250
Высота подъема
6
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
грязная
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 1
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 2
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 3
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 4
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 5
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 6
  • Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
4 030 руб.  4 828 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142665
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
вертикальный, погружной
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250
Высота подъема
6
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
32
Ширина, см
17
Высота, см
37.7
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х19х17
Вес, кг.
3.63

Описание товара Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6

Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 применяется для перекачивания воды с органическими включениями размером до 32 мм из канав и бассейнов. Оснащен поплавковым выключателем, который позволяет избежать "сухого хода". Производительность составляет до 140 л/мин.

Отзывы о товаре Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
вертикальный, погружной
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250
Высота подъема
6
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
32
Ширина, см
17
Высота, см
37.7
Страна производитель
Россия
Описание
Фекальный насос Джилекс 140/6 5400 применяется для перекачивания воды с органическими включениями размером до 32 мм из канав и бассейнов. Оснащен поплавковым выключателем, который позволяет избежать "сухого хода". Производительность составляет до 140 л/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной фекальный Джилекс ФЕКАЛЬНЫЙ 140/6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...