Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658288
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Качество воды
чистая
Ширина, см
29
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6
Описание товара Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218)
Дренажный насос Denzel DP500E 97218 мощностью 500 Вт обеспечивает высоту подъема 7 м и производительность 7000 л/ч. Используется для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.
Преимущества
- Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
- Автономность — сенсорный датчик останавливает насос при падении уровня воды ниже заданного.
- Стабильная работа — встроенный клапан на штуцере не допускает обратного тока воды.
- Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
- Режим ручного управления — можно откачать воду до минимального уровня в 1 мм.
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали.
- Электробезопасность — трехманжетное уплотнение вала защищает двигатель от попадания воды.
- Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
- Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
- Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
500
Качество воды
чистая
Ширина, см
29
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Дренажный насос Denzel DP500E 97218 мощностью 500 Вт обеспечивает высоту подъема 7 м и производительность 7000 л/ч. Используется для подачи чистой воды из колодцев и организации систем полива.
Преимущества
- Простой монтаж — насос устанавливается при помощи троса в вертикальном положении на глубину до 7 м.
- Автономность — сенсорный датчик останавливает насос при падении уровня воды ниже заданного.
- Стабильная работа — встроенный клапан на штуцере не допускает обратного тока воды.
- Быстрая подготовка к работе — универсальный патрубок 1/4" и 1" позволяет подключать шланг без переходника.
- Режим ручного управления — можно откачать воду до минимального уровня в 1 мм.
- Надежность и долговечность — корпус изготовлен из прочного пластика, а вал из нержавеющей стали.
- Электробезопасность — трехманжетное уплотнение вала защищает двигатель от попадания воды.
- Длина сетевого кабеля 10 м — насос можно подключить к электророзетке без удлинителя.
- Эргономичность — насос легко транспортировать и опускать благодаря небольшому весу и ручке на корпусе.
- Гарантия 3 года — высокое качество устройства подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Дренажный насос DP500E, 500 Вт, подъем 7 м, 7000 л/ч Denzel (97218) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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