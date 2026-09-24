Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)
Дренажный насос Denzel DP800A 800 Вт эффективно справляется с откачкой сильнозагрязненной воды с частицами до 35 мм при осушении затопленных помещений, колодцев и сточных канав. Так же подходит для подачи чистой воды из колодцев и резервуаров или для организации системы полива. Высокая скорость 216 л/мин,высота подъема и напор 5 м обеспечивают эффективность перекачки. Электронный выключатель обеспечивает автоматизацию откачивания, исключая работу на сухом ходу. Монтаж можно производить самостоятельно - достаточно опустить насос на тросе в вертикальном положении на глубину до 7 м. Преимущества: В ручном режиме можно произвести осушение до уровня 35 мм. Шланг подключается без переходника благодаря универсальному патрубку 1/4",1" дюйма. Долгий срок службы благодаря прочному пластику корпуса и валу из нержавеющей стали. Небольшие габариты и вес 5,7 кг позволяют погружать насос в узкие колодцы. Степень защиты IPX8 - тройное манжетное уплотнение вала защищает электродвигатель от попадания воды. Сетевой кабель 10 м позволяет опускать насос на большую глубину. Удобная эргономичная ручка для транспортировки.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Отзывы о товаре Дренажный насос DP800A, 800 Вт, подъем 5 м, 13000 л/ч Denzel (97219)