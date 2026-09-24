Top.Mail.Ru
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 1
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 2
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 3
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 4
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 5
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 6
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 7
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 8
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 9
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 10
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 11
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 12
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 13
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 14
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 15
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 16
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 17
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 18
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 19
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 20
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1, 1/4")
Качество воды
грязная
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 1
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 2
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 3
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 4
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 5
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 6
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 7
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 8
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 9
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 10
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 11
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 12
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 13
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 14
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 15
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 16
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 17
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 18
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 19
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 20
  • Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 580 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658302
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269)
4 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1, 1/4")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
30
Ширина, см
19
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269)

Дренажный насос для чистой и грязной воды DENZEL DP-900S 97269 используется для откачки жидкости из затопленных помещений, а также для организации полива и подачи воды из колодцев и открытых водоемов. Благодаря двум сменным основаниям способен перекачивать как чистую воду, так и грязную с твердыми частицами диаметром до 30 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от сухого хода и обеспечивает автоматическую работу. Для комфортной транспортировки и погружения на корпусе аппарата предусмотрена ручка.

Отзывы о товаре Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
900
Высота подъема
9
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 " (1, 1/4")
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
30
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для чистой и грязной воды DENZEL DP-900S 97269 используется для откачки жидкости из затопленных помещений, а также для организации полива и подачи воды из колодцев и открытых водоемов. Благодаря двум сменным основаниям способен перекачивать как чистую воду, так и грязную с твердыми частицами диаметром до 30 мм. Поплавковый выключатель защищает насос от сухого хода и обеспечивает автоматическую работу. Для комфортной транспортировки и погружения на корпусе аппарата предусмотрена ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос для чистой и грязной воды DP-900S, 900 Вт, напор 9 м, 18000 л/ч Denzel (97269) - этот товар вы можете купить по цене 4580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...