Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
900
Высота подъема
110
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
32
Диаметр разъема соединения
1 "
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб.
В наличии
Код товара: 603770
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Загружаем...
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Загружаем...
7 320 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
110
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
900
Высота подъема
110
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
32
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
66
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х16х11
Вес, кг.
9.8
Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
110
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
900
Высота подъема
110
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
32
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Развернуть
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
66
Страна производитель
Китай
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, винтовой, механический, для чистой воды, скважинный, винтовой, механический, 30 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 110 м напор - стоимость товара 7320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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