Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%7 200 руб. 9 600 руб.
В наличии
Код товара: 266937
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 200 руб. -25%
9 600 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Качество воды
грязная
Ширина, см
17
Высота, см
44.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х23х18
Вес, кг.
10
Описание товара Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-250 предназначен для откачки грязных и сточных вод с частицами размером до 15 мм. Отличается надежностью и не требует обслуживания. Корпус производится из чугуна и нержавеющей стали. Предусмотрен поплавок и термопредохранитель для защиты от перегрева. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-250. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
250 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Качество воды
грязная
Ширина, см
17
Высота, см
44.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Фекальный погружной насос Зубр НПФ-250 предназначен для откачки грязных и сточных вод с частицами размером до 15 мм. Отличается надежностью и не требует обслуживания. Корпус производится из чугуна и нержавеющей стали. Предусмотрен поплавок и термопредохранитель для защиты от перегрева. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Прочный корпус из нержавеющей стали и чугуна; Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости; Регулировка уровня включения и выключения фекального погружного насоса Зубр НПФ-250. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Насос погружной фекальный Зубр НПФ-250 - по цене 7200 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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