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Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м

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Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 1
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 2
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 3
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 4
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 5
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 6
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 7
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 8
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 9
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 10
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 11
Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1300
Высота подъема
150
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
95
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 1
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 2
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 3
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 4
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 5
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 6
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 7
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 8
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 9
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 10
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 11
  • Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4&quot;, 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 100 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748053
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Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м
8 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1300
Высота подъема
150
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
95
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
70
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х18х12
Вес, кг.
12

Описание товара Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м

Скважинный насос Denzel DWS-4-150 97254 производительностью 2000 л/ч, диаметром 4? и мощностью 1300 Вт обеспечивает напор до 150 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 27 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Винтовая насосная часть обеспечивает напор, достаточный не только для полива приусадебных участков, но и для организации бытового водоснабжения.

Преимущества

  • Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Коррозионная стойкость — корпус, шпильки и болты выполнены из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 30 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
  • Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
  • Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
  • Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
  • Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
  • Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1300
Высота подъема
150
Глубина погружения
80
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
95
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
70
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание

Скважинный насос Denzel DWS-4-150 97254 производительностью 2000 л/ч, диаметром 4? и мощностью 1300 Вт обеспечивает напор до 150 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 27 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Винтовая насосная часть обеспечивает напор, достаточный не только для полива приусадебных участков, но и для организации бытового водоснабжения.

Преимущества

  • Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Коррозионная стойкость — корпус, шпильки и болты выполнены из нержавеющей стали.
  • Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 30 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
  • Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
  • Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
  • Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
  • Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
  • Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос DENZEL 97254, DWS-4-150, винтовой, диаметр 4", 1300 Вт, 2000 л/ч, напор 150 м - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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