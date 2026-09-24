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Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600 купить с доставкой в Москве
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Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600

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Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600
6 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х24
Вес, кг.
7.5

Описание товара Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600

Поверхностный насос ЗУБР 600 Вт НПЦ-Т3-600 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.

Отзывы о товаре Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос поверхностный
Тип насоса
самовсасывающий
Конструкция
самовсасывающий
Тип выключателя
механический
Мощность
600 Вт
Высота подъема
35
Глубина погружения
8
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Развернуть
Ширина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Поверхностный насос ЗУБР 600 Вт НПЦ-Т3-600 подходит для перекачивания и забора чистой воды. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки, за счет чего отличается долгим сроком службы. Оснащен ручкой, благодаря чему удобен при транспортировке. Однофазный двигатель имеет защиту от перегрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насо поверхностный (садовый) центробежный ЗУБР 600Вт Профессионал НПЦ-Т3-600 - купить по цене 6990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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