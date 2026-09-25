Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч
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Характеристики
Описание товара Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч
Фекальный насос MTX SP-750 99813 мощностью 750 Вт и производительностью 22000 л/ч обеспечивает напор 16 м. Предназначен для осушения септиков, выгребных ям, затопленных подвалов, прудов и бассейнов. Также может использоваться для организации системы полива. Насос подходит для перекачки воды, содержащей крупные включения диаметром до 25 мм. Глубина погружения составляет 5 м.
Преимущества
- Автономность — поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды.
- Удобная настройка — вы можете отрегулировать длину кабеля поплавка для срабатывания автоматического выключателя на нужной глубине.
- Надежность — корпус из нержавеющей стали и чугуна с антикоррозийным покрытием выдерживает механические воздействия, устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред.
- Герметичность — внутренние элементы защищены по стандарту IPX8, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду без риска поломки.
- Устойчивость — благодаря широкому основанию с ножками насос не опрокидывается во время работы.
- Удобная эксплуатация — длина сетевого кабеля составляет 5 м, в верхней части насоса предусмотрена рукоятка для транспортировки и крепления страховочного троса.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: фекальный, Насос погружной
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Фекальный насос MTX SP-750 99813 мощностью 750 Вт и производительностью 22000 л/ч обеспечивает напор 16 м. Предназначен для осушения септиков, выгребных ям, затопленных подвалов, прудов и бассейнов. Также может использоваться для организации системы полива. Насос подходит для перекачки воды, содержащей крупные включения диаметром до 25 мм. Глубина погружения составляет 5 м.
Преимущества
- Автономность — поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды.
- Удобная настройка — вы можете отрегулировать длину кабеля поплавка для срабатывания автоматического выключателя на нужной глубине.
- Надежность — корпус из нержавеющей стали и чугуна с антикоррозийным покрытием выдерживает механические воздействия, устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред.
- Герметичность — внутренние элементы защищены по стандарту IPX8, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду без риска поломки.
- Устойчивость — благодаря широкому основанию с ножками насос не опрокидывается во время работы.
- Удобная эксплуатация — длина сетевого кабеля составляет 5 м, в верхней части насоса предусмотрена рукоятка для транспортировки и крепления страховочного троса.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: фекальный, Насос погружной
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