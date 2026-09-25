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Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч купить с доставкой в Москве
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Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч

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Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 1
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 2
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 3
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 4
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 5
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 6
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 7
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 8
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 9
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 10
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 11
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 12
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 13
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 14
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 15
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 16
Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
750
Высота подъема
16
Глубина погружения
5
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 1
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 2
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 3
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 4
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 5
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 6
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 7
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 8
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 9
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 10
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 11
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 12
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 13
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 14
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 15
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 16
  • Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб. 
Начислим 118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748014
Доставка в Москве
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Загружаем...
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Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч
7 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
750
Высота подъема
16
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Размер фильтруемых частиц
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х26х21
Вес, кг.
15.5

Описание товара Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч

Фекальный насос MTX SP-750 99813 мощностью 750 Вт и производительностью 22000 л/ч обеспечивает напор 16 м. Предназначен для осушения септиков, выгребных ям, затопленных подвалов, прудов и бассейнов. Также может использоваться для организации системы полива. Насос подходит для перекачки воды, содержащей крупные включения диаметром до 25 мм. Глубина погружения составляет 5 м.

Преимущества

  • Автономность — поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды.
  • Удобная настройка — вы можете отрегулировать длину кабеля поплавка для срабатывания автоматического выключателя на нужной глубине.
  • Надежность — корпус из нержавеющей стали и чугуна с антикоррозийным покрытием выдерживает механические воздействия, устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред.
  • Герметичность — внутренние элементы защищены по стандарту IPX8, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду без риска поломки.
  • Устойчивость — благодаря широкому основанию с ножками насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная эксплуатация — длина сетевого кабеля составляет 5 м, в верхней части насоса предусмотрена рукоятка для транспортировки и крепления страховочного троса.

Отзывы о товаре Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
фекальный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
750
Высота подъема
16
Глубина погружения
5
Забор воды
нижний
Размер фильтруемых частиц
8
Страна производитель
Китай
Описание

Фекальный насос MTX SP-750 99813 мощностью 750 Вт и производительностью 22000 л/ч обеспечивает напор 16 м. Предназначен для осушения септиков, выгребных ям, затопленных подвалов, прудов и бассейнов. Также может использоваться для организации системы полива. Насос подходит для перекачки воды, содержащей крупные включения диаметром до 25 мм. Глубина погружения составляет 5 м.

Преимущества

  • Автономность — поплавковый выключатель автоматически включает и отключает насос в зависимости от уровня воды.
  • Удобная настройка — вы можете отрегулировать длину кабеля поплавка для срабатывания автоматического выключателя на нужной глубине.
  • Надежность — корпус из нержавеющей стали и чугуна с антикоррозийным покрытием выдерживает механические воздействия, устойчив к коррозии и воздействию агрессивных сред.
  • Герметичность — внутренние элементы защищены по стандарту IPX8, поэтому насос выдерживает длительное погружение в воду без риска поломки.
  • Устойчивость — благодаря широкому основанию с ножками насос не опрокидывается во время работы.
  • Удобная эксплуатация — длина сетевого кабеля составляет 5 м, в верхней части насоса предусмотрена рукоятка для транспортировки и крепления страховочного троса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фекальный насос MTX 99813, SP-750, 750 Вт, напор 16 м, 22000 л/ч - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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