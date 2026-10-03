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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С

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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
750 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
8 240 руб.  9 599 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266935
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С
8 240 руб. -14%
9 599 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
750 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Ширина, см
18
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х22х19
Вес, кг.
6.5

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С

Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-750-С с производительностью 220 л/мин прекрасно подходит для работы на садовом участке. Способен пропускать воды с включениями размером до 35 мм. Имеет защиту двигателя от перегрева, выключатель, который при низком уровне воды отключает мотор. Изготовлен из качественных и долговечных материалов. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали - прочность и долгий срок службы; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-750-С. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
750 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Ширина, см
18
Развернуть
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-750-С с производительностью 220 л/мин прекрасно подходит для работы на садовом участке. Способен пропускать воды с включениями размером до 35 мм. Имеет защиту двигателя от перегрева, выключатель, который при низком уровне воды отключает мотор. Изготовлен из качественных и долговечных материалов. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали - прочность и долгий срок службы; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-750-С. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С – стоимость товара 8240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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