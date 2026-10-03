Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750-С
Погружной дренажный насос для грязной воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-750-С с производительностью 220 л/мин прекрасно подходит для работы на садовом участке. Способен пропускать воды с включениями размером до 35 мм. Имеет защиту двигателя от перегрева, выключатель, который при низком уровне воды отключает мотор. Изготовлен из качественных и долговечных материалов. Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали - прочность и долгий срок службы; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Универсальный соединительный штуцер; Кабель длиной 10 м может использоваться даже на большой глубине; Регулировка уровня включения и выключения погружного дренажного насоса для грязной воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-750-С. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации.
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