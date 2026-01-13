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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

8 Отзывы
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Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 1
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 2
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 3
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 4
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 5
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 6
Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
670
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 1
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 2
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 3
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 4
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 5
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 6
  • Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
12 410 руб.  16 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142669
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
75
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
670
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21
Высота, см
12.3
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х21х13
Вес, кг.
8.8

Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

Многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.

Видео:

Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

Видеообзор Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает,пришло быстро всё хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос,давит хорошо.но я его и использую не для скважины.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно гудит, но качает. Такой же отработал два года. Потекло масло и накрылся Первый Джилекс отработал 12 лет.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сгорела плато управления в грозу. Ремонт жутко дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
О Б.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка тяжелая. Продавец хорошо упаковал в транспортировочную плёнку. На фото видно разрыв коробки, возможно, при доставке на ПВЗ. Был куплен взамен «Водолей 1,2-40». Напор сильнее, правда, глубина погружения всего тридцать метров. Из плюсов: хороший кабель, коробка монтажная с конденсатором разборная, лишний провод отрезал, сделаю удлинитель В комплекте был обратный клапан, резьба-резьба (папа-папа) размеренностью 1 1/4, т. е. дюйм с четвертью. Единственное, не понял, обратный клапан с вкрученным ниппелем — это одно целое или я такой слабый, что при попытке их разобрать у меня начала резьба слизываться. Из минусов пока их нет, возможно обнаружу. Насос в скважине, а новую автоматику пока не смонтировал. Дожди и работа.
Источник: Яндекс Маркет
29.02.2024
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Успел урвать по акции за 12800р,весной установлю и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2023
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
проверяйте всю систему на герметичнрсть перед использованием, даёт хорошее давление в систему
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2023
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим на сколько его хватит. На даче это уже обычный расходник.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
75
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
670
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
40
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21
Высота, см
12.3
Страна производитель
Россия
Описание
Многоступенчатый агрегат для перекачивания чистой воды с целью водоснабжения частного дома. Для прочности корпус изготовлен из нержавеющей стали. Аппарат имеет длительный срок службы благодаря двум уплотнениям, изолирующим насосную часть и электродвигатель.

Видео:

Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

Видеообзор Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2026
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
пока всё работает,пришло быстро всё хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос,давит хорошо.но я его и использую не для скважины.
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Владимир Т.

Достоинства:


Комментарий:
Сильно гудит, но качает. Такой же отработал два года. Потекло масло и накрылся Первый Джилекс отработал 12 лет.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сгорела плато управления в грозу. Ремонт жутко дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
О Б.

Достоинства:


Комментарий:
Коробка тяжелая. Продавец хорошо упаковал в транспортировочную плёнку. На фото видно разрыв коробки, возможно, при доставке на ПВЗ. Был куплен взамен «Водолей 1,2-40». Напор сильнее, правда, глубина погружения всего тридцать метров. Из плюсов: хороший кабель, коробка монтажная с конденсатором разборная, лишний провод отрезал, сделаю удлинитель В комплекте был обратный клапан, резьба-резьба (папа-папа) размеренностью 1 1/4, т. е. дюйм с четвертью. Единственное, не понял, обратный клапан с вкрученным ниппелем — это одно целое или я такой слабый, что при попытке их разобрать у меня начала резьба слизываться. Из минусов пока их нет, возможно обнаружу. Насос в скважине, а новую автоматику пока не смонтировал. Дожди и работа.
Источник: Яндекс Маркет
29.02.2024
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Успел урвать по акции за 12800р,весной установлю и дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2023
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
проверяйте всю систему на герметичнрсть перед использованием, даёт хорошее давление в систему
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2023
Михаил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Посмотрим на сколько его хватит. На даче это уже обычный расходник.


Насос погружной для скважин Джилекс Водомет 40/75 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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