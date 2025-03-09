Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1500 Вт
Высота подъема
23
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб.
В наличии
Код товара: 603763
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Загружаем...
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Загружаем...
14 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1500 Вт
Высота подъема
23
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
20
Ширина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х23
Вес, кг.
22.4
Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500
Дренажный насос с большим напором ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 предназначен для перекачивания грязной воды, сточных и бытовых вод, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение в хозяйственно-бытовых целях. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1500 Вт
Высота подъема
23
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
20
Ширина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Дренажный насос с большим напором ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 предназначен для перекачивания грязной воды, сточных и бытовых вод, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение в хозяйственно-бытовых целях. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Достоинства:
Комментарий:
Поставили как основной дренажный насос. Отработал пока полгода.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, не хуже помпы
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500
Достоинства:
Комментарий:
Поставили как основной дренажный насос. Отработал пока полгода.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос, не хуже помпы