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Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500

2 Отзывы
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Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 1
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 2
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 3
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 4
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 5
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 6
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 7
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 8
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 9
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 10
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 11
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 12
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 13
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1500 Вт
Высота подъема
23
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 1
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 2
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 3
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 4
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 5
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 6
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 7
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 8
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 9
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 10
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 11
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 12
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 13
  • Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603763
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500
14 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1500 Вт
Высота подъема
23
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
20
Ширина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х29х23
Вес, кг.
22.4

Описание товара Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500

Дренажный насос с большим напором ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 предназначен для перекачивания грязной воды, сточных и бытовых вод, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение в хозяйственно-бытовых целях. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500

Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Поставили как основной дренажный насос. Отработал пока полгода.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Надежда Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, не хуже помпы



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1500 Вт
Высота подъема
23
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
2 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
20
Ширина, см
29
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос с большим напором ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 предназначен для перекачивания грязной воды, сточных и бытовых вод, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение в хозяйственно-бытовых целях. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Поставили как основной дренажный насос. Отработал пока полгода.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Надежда Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный насос, не хуже помпы


Насос погружной дренажный ЗУБР Профессионал НПГ-Т5-1500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14330 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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