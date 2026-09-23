Скважинный насос центробежный ЗУБР, 135 м напор
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
1800
Глубина погружения
70
Производительность, л/мин
95
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб.
В наличии
Код товара: 603774
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Загружаем...
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Загружаем...
18 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
135
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
1800
Глубина погружения
70
Производительность, л/мин
95
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
20
Высота, см
122.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.2х0.13
Вес, кг.
23.4
Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 135 м напор
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
135
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
1800
Глубина погружения
70
Производительность, л/мин
95
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
20
Развернуть
Высота, см
122.5
Страна производитель
Китай
Эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, 70 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, скважинный, механический, 70 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 135 м напор - по цене 18430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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