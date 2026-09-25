Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель
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Характеристики
Описание товара Фекальный насос DENZEL 99806, FP1800-KS, 1800 Вт, напор 17 м, 26000 л/ч, нож-измельчитель
Фекальный насос Denzel FP1800-KS 99806 оснащен мощным двигателем 1800 Вт и ножом-измельчителем, обеспечивает производительность до 26000 л/ч и напор до 17 м. Справляется с откачиванием как грязной, так и чистой воды. Используется для осушения затопленных помещений, различных емкостей, откачивания сточных вод из выгребных ям, водоемов, канав и траншей. Насос способен работать на глубине до 5 м, температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 °C. Напора до 17 м достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.
Преимущества
- Высокая эффективность — режущий нож измельчает рыхлые крупные частицы, поэтому насос подходит для организации системы канализации.
- Автономная работа — поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое отключение и запуск двигателя в зависимости от уровня воды.
- Надежность — корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, устойчивых к воздействию агрессивных сред.
- Устойчивость — благодаря широкому основанию насос не опрокидывается во время работы.
- Удобная конструкция — ручка в верхней части корпуса упрощает погружение, извлечение и перемещение насоса.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
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Фекальный насос Denzel FP1800-KS 99806 оснащен мощным двигателем 1800 Вт и ножом-измельчителем, обеспечивает производительность до 26000 л/ч и напор до 17 м. Справляется с откачиванием как грязной, так и чистой воды. Используется для осушения затопленных помещений, различных емкостей, откачивания сточных вод из выгребных ям, водоемов, канав и траншей. Насос способен работать на глубине до 5 м, температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 35 °C. Напора до 17 м достаточно для подачи воды в системы орошения с несколькими точками водоразбора.
Преимущества
- Высокая эффективность — режущий нож измельчает рыхлые крупные частицы, поэтому насос подходит для организации системы канализации.
- Автономная работа — поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое отключение и запуск двигателя в зависимости от уровня воды.
- Надежность — корпус изготовлен из нержавеющей стали и чугуна, устойчивых к воздействию агрессивных сред.
- Устойчивость — благодаря широкому основанию насос не опрокидывается во время работы.
- Удобная конструкция — ручка в верхней части корпуса упрощает погружение, извлечение и перемещение насоса.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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