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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор

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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 1
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 2
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 3
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 4
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 5
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 6
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 7
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 8
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 9
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 10
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 11
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 12
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 13
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
80
Глубина погружения
70
Диаметр насоса
75
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 1
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 2
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 3
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 4
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 5
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 6
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 7
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 8
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 9
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 10
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 11
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 12
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 13
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 720 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603777
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор
15 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
80
Глубина погружения
70
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
19.5
Высота, см
133.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.34х0.2х0.11
Вес, кг.
17.8

Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор

Центробежный скважинный насос ЗУБР НСЦ-75-80 подходит для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Предусмотрены проушины для крепления троса, что обеспечивает безопасное погружение насоса в скважину. Возможна работа с водой при наличии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам.

Отзывы о товаре Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
80
Глубина погружения
70
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
19.5
Высота, см
133.5
Страна производитель
Китай
Описание
Центробежный скважинный насос ЗУБР НСЦ-75-80 подходит для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Предусмотрены проушины для крепления троса, что обеспечивает безопасное погружение насоса в скважину. Возможна работа с водой при наличии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос центробежный ЗУБР, 80 м напор – стоимость товара 15720 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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