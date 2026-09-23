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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р купить с доставкой в Москве
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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р

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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 1
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 2
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 3
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 4
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 5
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 6
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 7
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 8
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 9
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 10
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 11
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 12
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 13
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 14
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 15
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 16
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1350
Высота подъема
13
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
2 "
Диаметр насоса
250
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 1
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 2
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 3
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 4
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 5
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 6
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 7
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 8
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 9
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 10
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 11
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 12
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 13
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 14
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 15
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 16
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 150 руб. 
Начислим 211 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603780
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р
13 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1350
Высота подъема
13
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
2 "
Диаметр насоса
250
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
32
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х28х22
Вес, кг.
18.08

Описание товара Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р

Фекальный насос с режущим механизмом ЗУБР НПФ-1350-Р используется для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение аппарата для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах. Благодаря наличию специального режущего механизма с мощным ножом насос может перемалывать даже мелкие предметы и средства гигиены, предохраняя канализацию от засорения.

Отзывы о товаре Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1350
Высота подъема
13
Глубина погружения
5
Диаметр разъема соединения
2 "
Диаметр насоса
250
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
грязная
Режущая насадка
да
Ширина, см
32
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Фекальный насос с режущим механизмом ЗУБР НПФ-1350-Р используется для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение аппарата для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах. Благодаря наличию специального режущего механизма с мощным ножом насос может перемалывать даже мелкие предметы и средства гигиены, предохраняя канализацию от засорения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР, 1350 Вт НПФ-1350-Р - этот товар вы можете купить по цене 13150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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