Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
91
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 658298
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3 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
11
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
91
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
3
Ширина, см
17.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6
Описание товара Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel
Дренажный насос для чистой воды Denzel 97266 мощностью 400 Вт работает со скоростью 5500 л/ч и обеспечивает подъем перекачиваемой жидкости на высоту до 11 м. Погружается на глубину до 7 м, применяется для организации систем полива и водоснабжения на приусадебном участке, подходит также для выполнения осушительных работ. Забор воды происходит из колодцев, водоемов, бассейнов, различных резервуаров, бочек и других накопителей. Максимальный диаметр перекачиваемых частиц составляет 3 мм.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
11
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
91
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
3
Ширина, см
17.5
Развернуть
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Дренажный насос для чистой воды Denzel 97266 мощностью 400 Вт работает со скоростью 5500 л/ч и обеспечивает подъем перекачиваемой жидкости на высоту до 11 м. Погружается на глубину до 7 м, применяется для организации систем полива и водоснабжения на приусадебном участке, подходит также для выполнения осушительных работ. Забор воды происходит из колодцев, водоемов, бассейнов, различных резервуаров, бочек и других накопителей. Максимальный диаметр перекачиваемых частиц составляет 3 мм.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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