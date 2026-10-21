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Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel

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Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 1
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 2
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 3
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 4
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 5
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 6
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 7
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 8
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 9
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 10
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 11
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 12
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 13
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 14
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 15
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 16
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 17
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 18
Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
91
Качество воды
чистая
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 1
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 2
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 3
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 4
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 5
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 6
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 7
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 8
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 9
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 10
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 11
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 12
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 13
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 14
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 15
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 16
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 17
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 18
  • Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
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В наличии
Код товара: 658298
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
11
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
91
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
3
Ширина, см
17.5
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel

Дренажный насос для чистой воды Denzel 97266 мощностью 400 Вт работает со скоростью 5500 л/ч и обеспечивает подъем перекачиваемой жидкости на высоту до 11 м. Погружается на глубину до 7 м, применяется для организации систем полива и водоснабжения на приусадебном участке, подходит также для выполнения осушительных работ. Забор воды происходит из колодцев, водоемов, бассейнов, различных резервуаров, бочек и других накопителей. Максимальный диаметр перекачиваемых частиц составляет 3 мм.

Отзывы о товаре Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
11
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Высота подъема
11
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
91
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
3
Ширина, см
17.5
Развернуть
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для чистой воды Denzel 97266 мощностью 400 Вт работает со скоростью 5500 л/ч и обеспечивает подъем перекачиваемой жидкости на высоту до 11 м. Погружается на глубину до 7 м, применяется для организации систем полива и водоснабжения на приусадебном участке, подходит также для выполнения осушительных работ. Забор воды происходит из колодцев, водоемов, бассейнов, различных резервуаров, бочек и других накопителей. Максимальный диаметр перекачиваемых частиц составляет 3 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дренажный насос для чистой воды DPB400, 400 Вт, подъем 11 м, 5500 л/ч Denzel - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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