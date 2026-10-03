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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С

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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
40
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
9 750 руб.  12 475 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266943
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С
9 750 руб. -22%
12 475 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
40
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
18
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х24х18
Вес, кг.
9.67

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С

Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С предназначен для автоматического перекачивания воды из емкости и подачи на высоту. За счет трехступенчатого нагнетательного механизма обеспечивается мощный напор и подъем воды до 40 метров . Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы . Поплавковый выключатель способен эффективно решить проблему "сухого хода" . Поддержание заданного уровня воды; Автоматическое включение/выключение; Стальной корпус; Износостойкая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Кабель длиной 15 м может использоваться даже на большой глубине; Высококачественные уплотнения производства Тайвань для длительного срока службы; Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С. Насос; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
1000 Вт
Высота подъема
40
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
18
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос для чистой воды ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С предназначен для автоматического перекачивания воды из емкости и подачи на высоту. За счет трехступенчатого нагнетательного механизма обеспечивается мощный напор и подъем воды до 40 метров . Корпус насоса выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает долгий срок службы . Поплавковый выключатель способен эффективно решить проблему "сухого хода" . Поддержание заданного уровня воды; Автоматическое включение/выключение; Стальной корпус; Износостойкая крыльчатка гарантирует тихую и бесперебойную работу; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества; Кабель длиной 15 м может использоваться даже на большой глубине; Высококачественные уплотнения производства Тайвань для длительного срока службы; Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ НПЧ-Т5-1000-С. Насос; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т5 НПЧ-Т5-1000-С - стоимость товара 9750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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