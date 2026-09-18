Top.Mail.Ru
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Качество воды
чистая
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
3 030 руб.  4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266939
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Ширина, см
17.2
Высота, см
29.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х19х16
Вес, кг.
3.9

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550

Дренажный насос для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-550 - бытовой прибор для перекачки воды. Его пропускная способность составляет 160 л/мин. Поплавок реагирует на изменение уровня воды, обеспечивает автоматический режим работы и надежность. Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-550; Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды; Термопредохранитель; Пластиковый корпус не подвержен коррозии; Регулировка уровня включения и выключения насоса; Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/2''. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
7
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Качество воды
чистая
Ширина, см
17.2
Высота, см
29.2
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-550 - бытовой прибор для перекачки воды. Его пропускная способность составляет 160 л/мин. Поплавок реагирует на изменение уровня воды, обеспечивает автоматический режим работы и надежность. Высокая производительность дренажного насоса для чистой воды Зубр МАСТЕР М1 НПЧ-М1-550; Поплавковый выключатель - защита насоса от работы без воды; Термопредохранитель; Пластиковый корпус не подвержен коррозии; Регулировка уровня включения и выключения насоса; Универсальный соединительный штуцер от 1'' до 1 1/2''. Насос; Штуцер выходной; Руководство по эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПЧ-М1-550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...