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Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel

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Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 1
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 2
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 3
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 4
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 5
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 6
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 7
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 8
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 9
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 10
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 11
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 12
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 13
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 14
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 15
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 16
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 17
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 18
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 19
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 20
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 21
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 22
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 23
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 24
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 25
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 26
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 27
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 28
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 29
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 30
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 31
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 32
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 33
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 34
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 35
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 36
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 37
Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип выключателя
автоматический
Мощность
451
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 1
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 2
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 3
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 4
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 5
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 6
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 7
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 8
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 9
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 10
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 11
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 12
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 13
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 14
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 15
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 16
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 17
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 18
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 19
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 20
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 21
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 22
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 23
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 24
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 25
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 26
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 27
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 28
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 29
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 30
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 31
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 32
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 33
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 34
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 35
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 36
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 37
  • Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel - фото 38
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658292
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип выключателя
автоматический
Мощность
451
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel

Дренажный насос Denzel DPХ450 97325 мощностью 450 Вт способен перекачивать до 9000 л воды в час и поднимать ее на высоту до 5 м. Используется для подачи чистой воды из резервуаров и организации систем орошения. Также подходит для откачивания грязной воды с частицами диаметром до 35 мм из канав и подвалов. Для предотвращения работы на сухом ходу предусмотрен поплавковый механизм.

Преимущества

  • Долгий срок службы — корпус изготовлен из прочного пластика, не подверженного коррозии, вал — из нержавеющей стали, а торцевое уплотнение — из карбида кремния.
  • Простой монтаж — насос опускается в вертикальном положении на глубину до 7 м с помощью троса.
  • Эффективное осушение — ручной режим позволяет понизить уровень воды до 45 мм.
  • Степень защиты IPX8 — токопроводящие компоненты надежно изолированы от воды.
  • Подключение шланга без переходников — производитель предусмотрел универсальный патрубок на 1/4? и 1?.
  • Эргономичность — благодаря рукоятке на корпусе насос удобно перемещать и погружать.
  • Небольшие габариты — насос поместится даже в узкий колодец.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Насос погружной
Тип выключателя
автоматический
Мощность
451
Ширина, см
24
Высота, см
18
Страна производитель
Китай
Описание

Дренажный насос Denzel DPХ450 97325 мощностью 450 Вт способен перекачивать до 9000 л воды в час и поднимать ее на высоту до 5 м. Используется для подачи чистой воды из резервуаров и организации систем орошения. Также подходит для откачивания грязной воды с частицами диаметром до 35 мм из канав и подвалов. Для предотвращения работы на сухом ходу предусмотрен поплавковый механизм.

Преимущества

  • Долгий срок службы — корпус изготовлен из прочного пластика, не подверженного коррозии, вал — из нержавеющей стали, а торцевое уплотнение — из карбида кремния.
  • Простой монтаж — насос опускается в вертикальном положении на глубину до 7 м с помощью троса.
  • Эффективное осушение — ручной режим позволяет понизить уровень воды до 45 мм.
  • Степень защиты IPX8 — токопроводящие компоненты надежно изолированы от воды.
  • Подключение шланга без переходников — производитель предусмотрел универсальный патрубок на 1/4? и 1?.
  • Эргономичность — благодаря рукоятке на корпусе насос удобно перемещать и погружать.
  • Небольшие габариты — насос поместится даже в узкий колодец.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
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Отзывы


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