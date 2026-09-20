Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel
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Характеристики
Описание товара Дренажный насос DPХ450, 450 Вт, подъем 5 м, 9000 л/ч Denzel
Дренажный насос Denzel DPХ450 97325 мощностью 450 Вт способен перекачивать до 9000 л воды в час и поднимать ее на высоту до 5 м. Используется для подачи чистой воды из резервуаров и организации систем орошения. Также подходит для откачивания грязной воды с частицами диаметром до 35 мм из канав и подвалов. Для предотвращения работы на сухом ходу предусмотрен поплавковый механизм.
Преимущества
- Долгий срок службы — корпус изготовлен из прочного пластика, не подверженного коррозии, вал — из нержавеющей стали, а торцевое уплотнение — из карбида кремния.
- Простой монтаж — насос опускается в вертикальном положении на глубину до 7 м с помощью троса.
- Эффективное осушение — ручной режим позволяет понизить уровень воды до 45 мм.
- Степень защиты IPX8 — токопроводящие компоненты надежно изолированы от воды.
- Подключение шланга без переходников — производитель предусмотрел универсальный патрубок на 1/4? и 1?.
- Эргономичность — благодаря рукоятке на корпусе насос удобно перемещать и погружать.
- Небольшие габариты — насос поместится даже в узкий колодец.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Дренажный насос Denzel DPХ450 97325 мощностью 450 Вт способен перекачивать до 9000 л воды в час и поднимать ее на высоту до 5 м. Используется для подачи чистой воды из резервуаров и организации систем орошения. Также подходит для откачивания грязной воды с частицами диаметром до 35 мм из канав и подвалов. Для предотвращения работы на сухом ходу предусмотрен поплавковый механизм.
Преимущества
- Долгий срок службы — корпус изготовлен из прочного пластика, не подверженного коррозии, вал — из нержавеющей стали, а торцевое уплотнение — из карбида кремния.
- Простой монтаж — насос опускается в вертикальном положении на глубину до 7 м с помощью троса.
- Эффективное осушение — ручной режим позволяет понизить уровень воды до 45 мм.
- Степень защиты IPX8 — токопроводящие компоненты надежно изолированы от воды.
- Подключение шланга без переходников — производитель предусмотрел универсальный патрубок на 1/4? и 1?.
- Эргономичность — благодаря рукоятке на корпусе насос удобно перемещать и погружать.
- Небольшие габариты — насос поместится даже в узкий колодец.
- Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Смотрите также: Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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