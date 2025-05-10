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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750

10 Отзывы
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Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
6 660 руб.  7 113 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750
6 660 руб. -6%
7 113 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
8
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
22
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х19
Вес, кг.
6.5

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750

Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750

Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
пришел во время, подключил на даче, работает не громко и выкачевает быстро
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Джек Б.

Достоинства:


Комментарий:
Насос приличный. Качает как заявлено в характеристиках.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Sergey A.

Достоинства:


Комментарий:
Типовой насос, с задачами справляется, Зубром вообще доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
справляется на все 100%, хороший, мощный
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
качает как Зверь. Производительность соответствует заявленной!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Септик выкачал за 45 минут. Решили купить специально шланг к нему, чтоб ещё быстрее было
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
норм, но иногда глюки у поплавка.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Тима

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос, покупаю второй раз, отличная производительность.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока 4⭐ завтра дополню отзыв Дополняю отзыв: отлично справляется со своей задачей, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший я доволен. Единственное коробка была скрыта, может от воды низ коробки разбух и открылась,мелочь но не приятно.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
8
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
22
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Описание
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
пришел во время, подключил на даче, работает не громко и выкачевает быстро
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Джек Б.

Достоинства:


Комментарий:
Насос приличный. Качает как заявлено в характеристиках.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Sergey A.

Достоинства:


Комментарий:
Типовой насос, с задачами справляется, Зубром вообще доволен.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
справляется на все 100%, хороший, мощный
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
качает как Зверь. Производительность соответствует заявленной!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Оксана В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Септик выкачал за 45 минут. Решили купить специально шланг к нему, чтоб ещё быстрее было
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
норм, но иногда глюки у поплавка.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Тима

Достоинства:


Комментарий:
отличный насос, покупаю второй раз, отличная производительность.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Наталья Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пока 4⭐ завтра дополню отзыв Дополняю отзыв: отлично справляется со своей задачей, рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
Насос хороший я доволен. Единственное коробка была скрыта, может от воды низ коробки разбух и открылась,мелочь но не приятно.


Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - стоимость товара 6660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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