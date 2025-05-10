Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%6 660 руб. 7 113 руб.
В наличии
Код товара: 266934
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 660 руб. -6%
7 113 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
8
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
22
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х19
Вес, кг.
6.5
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
8
Тип насоса
дренажный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
7
Производительность, л/мин
230
Диаметр разъема соединения
1 1/4 дюйма
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
22
Высота, см
39
Страна производитель
Китай
Автоматическое включение и выключение, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационные свойства и простота конструкции обеспечивают надёжное и безопасное применение для перекачивания чистой воды на садовых участках, при осушении ёмкостей и водоёмов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Для увеличения срока службы насоса используются материалы только высокого качества. При помощи этого насоса вы без труда решите поставленную задачу.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
Теги товара: дренажный, 7 м, для грязной воды, поплавковый, для грязной воды, дренажный, поплавковый, 7 м, для грязной воды, для грязной воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
пришел во время, подключил на даче, работает не громко и выкачевает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Насос приличный. Качает как заявлено в характеристиках.
Достоинства:
Комментарий:
Типовой насос, с задачами справляется, Зубром вообще доволен.
Достоинства:
Комментарий:
справляется на все 100%, хороший, мощный
Достоинства:
Комментарий:
качает как Зверь. Производительность соответствует заявленной!
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Септик выкачал за 45 минут. Решили купить специально шланг к нему, чтоб ещё быстрее было
Достоинства:
Комментарий:
норм, но иногда глюки у поплавка.
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос, покупаю второй раз, отличная производительность.
Достоинства:
Комментарий:
Пока 4⭐ завтра дополню отзыв Дополняю отзыв: отлично справляется со своей задачей, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший я доволен. Единственное коробка была скрыта, может от воды низ коробки разбух и открылась,мелочь но не приятно.
Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750 - стоимость товара 6660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Профессионал Т3 НПГ-Т3-750
Достоинства:
Комментарий:
пришел во время, подключил на даче, работает не громко и выкачевает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Насос приличный. Качает как заявлено в характеристиках.
Достоинства:
Комментарий:
Типовой насос, с задачами справляется, Зубром вообще доволен.
Достоинства:
Комментарий:
справляется на все 100%, хороший, мощный
Достоинства:
Комментарий:
качает как Зверь. Производительность соответствует заявленной!
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Септик выкачал за 45 минут. Решили купить специально шланг к нему, чтоб ещё быстрее было
Достоинства:
Комментарий:
норм, но иногда глюки у поплавка.
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос, покупаю второй раз, отличная производительность.
Достоинства:
Комментарий:
Пока 4⭐ завтра дополню отзыв Дополняю отзыв: отлично справляется со своей задачей, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший я доволен. Единственное коробка была скрыта, может от воды низ коробки разбух и открылась,мелочь но не приятно.