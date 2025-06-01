Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважиный, винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
370 Вт
Высота подъема
70
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб.
В наличии
Код товара: 603772
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6 080 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважиный, винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
370 Вт
Высота подъема
70
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
57.5
Высота, см
57.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х16х11
Вес, кг.
7.9
Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-70 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
скважиный, винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
370 Вт
Высота подъема
70
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
57.5
Высота, см
57.5
Страна производитель
Китай
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-70 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, скважинный, механический, 30 м, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, механический, для чистой воды, скважинный, механический, 30 м, для чистой воды, Насос погружной
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший, я конечно в этом не разбираюсь, но отец доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Упаковка целая, запечатанная. Будем проверять.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший насос. Супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос. 200 литровый бак набрал за 10 минут. Шланг поставил 18 диаметром. Тяжёлый, крепил за трос. В колодце слышно как гудит. Купил для полива и заполнения детского бассейна.
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший пришёл вовремя. я довольна. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую! Это уже второй насос. Первый работал более 5 лет. Легко держит давление в 5 атм. Больше не пробывал.
Достоинства:
Комментарий:
насос пришел целый работает
Достоинства:
Комментарий:
Установили, работает. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Насос приобретался как бюджетный вариант на первое время, для новой скважины. Оказалось, вода у нас чистая, без крупных частиц песка, поэтому надеюсь, что насос прослужит долго. Первые впечатления положительные. + Быстрый беспроблемный запуск - вода пошла сразу, без воздушных пробок и лишних вибраций. + Тихая работа, шума почти нет. + Качественная сборка, насос сделан добротно, без брака. + Хороший вариант в низкой ценовой категории. За эти деньги в основном продаются модели в 2 раза слабее по мощности. Минусы: - После насоса, которым прокачивали скважину, этот кажется слабоватым. Нужно понимать, для каких потребностей. - Кабель всего 10 м, без наращивания не обойтись, что, конечно, не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший насос
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не подключали, выглядит добротно.
Достоинства:
Комментарий:
сделан хорошо.качает бодро
Достоинства:
Комментарий:
отличное
Достоинства:
Комментарий:
насос хороший, свое дело справляет.глубина скважины 50м.
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос, пришёл в заводской упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
насос работает, без нареканий. всё в порядке. согласно описанию. кому нужно - берите У меня он с гидро аккумулятором стоит
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос для дома
Достоинства:
Комментарий:
Самый долгоиграющий из бюджетных насосов. Быстро поставили и пользуемся,подключили систему автоматики. Все устраивает)
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал все ожидания!
Достоинства:
Комментарий:
Насос отличный. Уже пользовались - понравился
Достоинства:
Комментарий:
насос на вид качественный. собран аккуратно. очень понравился, работает тихо.вода идёт из крана ровно насосная станции, стала работать лучше.качаем из колодца-10 колец, протяжённость до последней точки около 60 м.справляется отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий, покупали для станции в деревню, но поток воды не такой сильный, как был со старым насосом
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирали и не прогадали, насос работает хорошо, быстро заменили предыдущий, который отработал месяц и сгорел, этот сравнивали с другими и он выиграл по своим параметрам. Пока работает отлично, воду качает, а это самое главное.
Достоинства:
Комментарий:
Брался для колодца в деревне,после подъёма идёт двойник на две шланги.Напора хватает на два рукава.Колодец где-то 12 метров до дна.
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор - по цене 6080 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Скважинный насос винтовой ЗУБР, 70 м напор
Достоинства:
Комментарий:
Насос хороший, я конечно в этом не разбираюсь, но отец доволен
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро. Упаковка целая, запечатанная. Будем проверять.
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший насос. Супер!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный насос. 200 литровый бак набрал за 10 минут. Шланг поставил 18 диаметром. Тяжёлый, крепил за трос. В колодце слышно как гудит. Купил для полива и заполнения детского бассейна.
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший пришёл вовремя. я довольна. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар. Рекомендую! Это уже второй насос. Первый работал более 5 лет. Легко держит давление в 5 атм. Больше не пробывал.
Достоинства:
Комментарий:
насос пришел целый работает
Достоинства:
Комментарий:
Установили, работает. Время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Насос приобретался как бюджетный вариант на первое время, для новой скважины. Оказалось, вода у нас чистая, без крупных частиц песка, поэтому надеюсь, что насос прослужит долго. Первые впечатления положительные. + Быстрый беспроблемный запуск - вода пошла сразу, без воздушных пробок и лишних вибраций. + Тихая работа, шума почти нет. + Качественная сборка, насос сделан добротно, без брака. + Хороший вариант в низкой ценовой категории. За эти деньги в основном продаются модели в 2 раза слабее по мощности. Минусы: - После насоса, которым прокачивали скважину, этот кажется слабоватым. Нужно понимать, для каких потребностей. - Кабель всего 10 м, без наращивания не обойтись, что, конечно, не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший насос
Достоинства:
Комментарий:
Ещё не подключали, выглядит добротно.
Достоинства:
Комментарий:
сделан хорошо.качает бодро
Достоинства:
Комментарий:
отличное
Достоинства:
Комментарий:
насос хороший, свое дело справляет.глубина скважины 50м.
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос, пришёл в заводской упаковке.
Достоинства:
Комментарий:
насос работает, без нареканий. всё в порядке. согласно описанию. кому нужно - берите У меня он с гидро аккумулятором стоит
Достоинства:
Комментарий:
спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
отличный насос для дома
Достоинства:
Комментарий:
Самый долгоиграющий из бюджетных насосов. Быстро поставили и пользуемся,подключили систему автоматики. Все устраивает)
Достоинства:
Комментарий:
Оправдал все ожидания!
Достоинства:
Комментарий:
Насос отличный. Уже пользовались - понравился
Достоинства:
Комментарий:
насос на вид качественный. собран аккуратно. очень понравился, работает тихо.вода идёт из крана ровно насосная станции, стала работать лучше.качаем из колодца-10 колец, протяжённость до последней точки около 60 м.справляется отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает без нареканий, покупали для станции в деревню, но поток воды не такой сильный, как был со старым насосом
Достоинства:
Комментарий:
Долго выбирали и не прогадали, насос работает хорошо, быстро заменили предыдущий, который отработал месяц и сгорел, этот сравнивали с другими и он выиграл по своим параметрам. Пока работает отлично, воду качает, а это самое главное.
Достоинства:
Комментарий:
Брался для колодца в деревне,после подъёма идёт двойник на две шланги.Напора хватает на два рукава.Колодец где-то 12 метров до дна.