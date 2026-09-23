Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор
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Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
90
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 603773
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Загружаем...
6 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
90
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х16х11
Вес, кг.
8.6
Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-90 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
90
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-90 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: скважинный, 30 м, для чистой воды, винтовой, механический, для чистой воды, скважинный, винтовой, механический, 30 м, для чистой воды, Насос погружной
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - стоимость товара 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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