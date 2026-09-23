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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор

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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 1
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 2
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 3
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 4
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 5
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 6
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 7
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 8
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 9
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 10
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 11
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 12
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 13
Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
90
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 1
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 2
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 3
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 4
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 5
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 6
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 7
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 8
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 9
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 10
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 11
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 12
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 13
  • Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603773
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор
6 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
90
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х16х11
Вес, кг.
8.6

Описание товара Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор

Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-90 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.

Отзывы о товаре Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
механический
Мощность
550 Вт
Высота подъема
90
Глубина погружения
30
Диаметр разъема соединения
1 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
15
Высота, см
62
Страна производитель
Китай
Описание
Скважинный винтовой насос ЗУБР НСВ-75-90 - эффективное и простое решение для организации подачи воды в дом и для организации полива в саду. Применяется для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос винтовой ЗУБР, 90 м напор - стоимость товара 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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