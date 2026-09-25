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Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м

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Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 1
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 2
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 3
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 4
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 5
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 6
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 7
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 8
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 9
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 10
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 11
Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
100
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
95
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 1
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 2
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 3
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 4
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 5
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 6
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 7
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 8
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 9
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 10
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 11
  • Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5&quot;, 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748051
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Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м
6 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
100
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
95
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
64
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х16х11
Вес, кг.
8.9

Описание товара Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м

Винтовой скважинный насос Denzel DWS-3,5-100 97251 диаметром 3,5" потребляет мощность 800 Вт, перекачивает воду объемом 1700 л/ч и обеспечивает напор до 100 м при рабочем давлении 10 бар. Предназначен для подъема чистой воды с глубины до 80 м из скважин и колодцев, различных резервуаров и водоемов. Используется для организации систем водоснабжения и орошения на даче, садовом участке или в загородном доме.

Преимущества

  • Простая установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Долговечность — маслонаполненный двигатель имеет медную обмотку и мембрану компенсации теплового расширения, что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Надежность — корпус из нержавеющей стали не подвержен образованию коррозии.
  • Электробезопасность — корпус полностью водонепроницаем (степень защиты IPX8), длина сетевого кабеля составляет 20 м (есть возможность наращивания), штепсельная вилка имеет заземляющий контакт.
  • Подача чистой воды — система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.

Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Конструкция
винтовой
Тип выключателя
автоматический
Мощность
800
Высота подъема
100
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
95
Забор воды
верхний
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
0.5
Развернуть
Ширина, см
64
Высота, см
10
Страна производитель
Китай
Описание

Винтовой скважинный насос Denzel DWS-3,5-100 97251 диаметром 3,5" потребляет мощность 800 Вт, перекачивает воду объемом 1700 л/ч и обеспечивает напор до 100 м при рабочем давлении 10 бар. Предназначен для подъема чистой воды с глубины до 80 м из скважин и колодцев, различных резервуаров и водоемов. Используется для организации систем водоснабжения и орошения на даче, садовом участке или в загородном доме.

Преимущества

  • Простая установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Термозащита — в случае перегрева двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Долговечность — маслонаполненный двигатель имеет медную обмотку и мембрану компенсации теплового расширения, что обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Надежность — корпус из нержавеющей стали не подвержен образованию коррозии.
  • Электробезопасность — корпус полностью водонепроницаем (степень защиты IPX8), длина сетевого кабеля составляет 20 м (есть возможность наращивания), штепсельная вилка имеет заземляющий контакт.
  • Подача чистой воды — система верхнего забора позволяет не собирать илистые отложения и песок со дна.
  • Гарантия 3 года — высокое качество насоса подтверждено производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос DENZEL 97251, DWS-3,5-100, винтовой, диаметр 3,5", 800 Вт, 1700 л/ч, напор 100 м - по цене 6690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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