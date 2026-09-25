Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч
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Характеристики
Описание товара Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч
Скважинный центробежный насос MTX DW-3-65C 99503 мощностью 800 Вт и диаметром 3? обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 2800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 7 м (при наращивании кабеля — до 80 м). Подходит для большинства скважин с нейтральным pH воды. Отверстия для забора жидкости находятся в центре корпуса, что предотвращает попадание песка и ила со дна. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме, также с его помощью можно пополнить запасы воды или наполнить бассейн.
Преимущества
- Надежность — корпус из нержавеющей стали отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
- Высокая производительность — многоступенчатая конструкция насосной части в виде 14 последовательных центробежных импеллеров позволяет получить высокую производительность и напор.
- Термозащита — при перегреве двигатель автоматически останавливается, а после остывания возобновляет работу.
- Долговечность — эластичная мембрана теплового расширения позволила полностью заполнить моторный отсек маслом, такое решение уменьшает износ подшипников и улучшает теплоотведение.
- Безопасность — трехжильный медный кабель и вилка с заземляющим контактом предохраняют от поражения электрическим током.
- Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью водонепроницаем и выдерживает длительное погружение на глубину до 80 м.
- Удобное погружение — специальные рым-болты из нержавеющей стали позволяют надежно зафиксировать трос.
- Просто подключение — длина кабеля составляет 10 м, при необходимости его можно нарастить (описание в инструкции).
- Компактность — малый вес 8,7 кг и небольшой диаметр 76 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, центробежный, Насос погружной
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Скважинный центробежный насос MTX DW-3-65C 99503 мощностью 800 Вт и диаметром 3? обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 2800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 7 м (при наращивании кабеля — до 80 м). Подходит для большинства скважин с нейтральным pH воды. Отверстия для забора жидкости находятся в центре корпуса, что предотвращает попадание песка и ила со дна. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме, также с его помощью можно пополнить запасы воды или наполнить бассейн.
Преимущества
- Надежность — корпус из нержавеющей стали отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
- Высокая производительность — многоступенчатая конструкция насосной части в виде 14 последовательных центробежных импеллеров позволяет получить высокую производительность и напор.
- Термозащита — при перегреве двигатель автоматически останавливается, а после остывания возобновляет работу.
- Долговечность — эластичная мембрана теплового расширения позволила полностью заполнить моторный отсек маслом, такое решение уменьшает износ подшипников и улучшает теплоотведение.
- Безопасность — трехжильный медный кабель и вилка с заземляющим контактом предохраняют от поражения электрическим током.
- Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью водонепроницаем и выдерживает длительное погружение на глубину до 80 м.
- Удобное погружение — специальные рым-болты из нержавеющей стали позволяют надежно зафиксировать трос.
- Просто подключение — длина кабеля составляет 10 м, при необходимости его можно нарастить (описание в инструкции).
- Компактность — малый вес 8,7 кг и небольшой диаметр 76 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, центробежный, Насос погружной
Отзывы о товаре Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч