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Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч

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Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 1
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 2
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 3
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 4
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 5
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 6
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 7
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 8
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 9
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 10
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 11
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 12
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 13
Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
800
Высота подъема
65
Диаметр насоса
76
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 1
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 2
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 3
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 4
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 5
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 6
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 7
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 8
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 9
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 10
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 11
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 12
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 13
  • Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3&quot;, 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч
6 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
800
Высота подъема
65
Диаметр насоса
76
Забор воды
центральный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
92х13х9
Вес, кг.
9.25

Описание товара Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч

Скважинный центробежный насос MTX DW-3-65C 99503 мощностью 800 Вт и диаметром 3? обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 2800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 7 м (при наращивании кабеля — до 80 м). Подходит для большинства скважин с нейтральным pH воды. Отверстия для забора жидкости находятся в центре корпуса, что предотвращает попадание песка и ила со дна. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме, также с его помощью можно пополнить запасы воды или наполнить бассейн.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
  • Высокая производительность — многоступенчатая конструкция насосной части в виде 14 последовательных центробежных импеллеров позволяет получить высокую производительность и напор.
  • Термозащита — при перегреве двигатель автоматически останавливается, а после остывания возобновляет работу.
  • Долговечность — эластичная мембрана теплового расширения позволила полностью заполнить моторный отсек маслом, такое решение уменьшает износ подшипников и улучшает теплоотведение.
  • Безопасность — трехжильный медный кабель и вилка с заземляющим контактом предохраняют от поражения электрическим током.
  • Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью водонепроницаем и выдерживает длительное погружение на глубину до 80 м.
  • Удобное погружение — специальные рым-болты из нержавеющей стали позволяют надежно зафиксировать трос.
  • Просто подключение — длина кабеля составляет 10 м, при необходимости его можно нарастить (описание в инструкции).
  • Компактность — малый вес 8,7 кг и небольшой диаметр 76 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины.

Отзывы о товаре Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Мощность
800
Высота подъема
65
Диаметр насоса
76
Забор воды
центральный
Страна производитель
Россия
Описание

Скважинный центробежный насос MTX DW-3-65C 99503 мощностью 800 Вт и диаметром 3? обеспечивает напор до 65 м и способен перекачивать 2800 литров жидкости в час. Предназначен для подъема чистой воды из скважин и колодцев глубиной до 7 м (при наращивании кабеля — до 80 м). Подходит для большинства скважин с нейтральным pH воды. Отверстия для забора жидкости находятся в центре корпуса, что предотвращает попадание песка и ила со дна. Насос позволяет организовать систему водоснабжения и полива на даче, садовом участке или в загородном доме, также с его помощью можно пополнить запасы воды или наполнить бассейн.

Преимущества

  • Надежность — корпус из нержавеющей стали отличается прочностью и устойчивостью к коррозии.
  • Высокая производительность — многоступенчатая конструкция насосной части в виде 14 последовательных центробежных импеллеров позволяет получить высокую производительность и напор.
  • Термозащита — при перегреве двигатель автоматически останавливается, а после остывания возобновляет работу.
  • Долговечность — эластичная мембрана теплового расширения позволила полностью заполнить моторный отсек маслом, такое решение уменьшает износ подшипников и улучшает теплоотведение.
  • Безопасность — трехжильный медный кабель и вилка с заземляющим контактом предохраняют от поражения электрическим током.
  • Степень защиты IPX8 — корпус насоса полностью водонепроницаем и выдерживает длительное погружение на глубину до 80 м.
  • Удобное погружение — специальные рым-болты из нержавеющей стали позволяют надежно зафиксировать трос.
  • Просто подключение — длина кабеля составляет 10 м, при необходимости его можно нарастить (описание в инструкции).
  • Компактность — малый вес 8,7 кг и небольшой диаметр 76 мм позволяют легко перемещать насос и погружать его даже в узкие скважины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос MTX 99503, DW-3-65C, центробежный, диаметр 3", 800 Вт, напор 65 м, 2800 л/ч - купить по цене 6710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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