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Скважинный насос Вихрь СН-50Н

(1)
Артикул: 35474
Скважинный насос Вихрь СН-50Н
10 490 руб. 

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Артикул: 35474
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНасосы
Диаметр скважинного насоса102 мм
Тип погружного насосаскважинный
Минимальная температура воды1°C
Режущая насадканет
Глубина погружения под зеркало воды40 м
Диаметр разъема соединения1 дюйм.
Качество водычистая
Максимальная температура воды35°C
Максимальный напор50 м
Минимальная температура окружающей среды1°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность600 Вт
Пропускная способность3.6 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц5 мм
Длина, см10.2
Ширина, см10.2
Высота, см57
Вес, кг12.8
Тип насоса - скважинный. Для чистой воды. Пропускная способность - 3.6 куб.м/час


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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27.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Мощный
Есть терморегулятор,при перегреве происходит самоотключение

Недостатки:
нет

Комментарий:
Долго не мог определиться с насосм на дачу, в магазине подсказали эту модель. Теперь такой аппарат качает воду у нас из 50-метровой скважины. Напор сохраняется хороший,сборка выполнена на отлично. Думаю что проработает долго.

Самовывоз невозможен
Скважинный насос Вихрь СН-50Н - купить по цене 10490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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