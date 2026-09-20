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Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех купить с доставкой в Москве
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Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех

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Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 1
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 2
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 3
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 4
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 5
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 6
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 7
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 8
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 9
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 10
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 11
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 12
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 13
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 14
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 15
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 16
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 17
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 18
Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
650 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Качество воды
грязная
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 1
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 2
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 3
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 4
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 5
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 6
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 7
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 8
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 9
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 10
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 11
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 12
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 13
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 14
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 15
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 16
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 17
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 18
  • Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658297
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
650 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х18
Вес, кг.
6

Описание товара Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех

Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды. Корпус изготовлен из пластика и обладает износостойкостью. Для удобного использования предусмотрена специальная ручка.

Отзывы о товаре Дренажный насос для грязной воды СДН650-35, 650 Вт, напор 8 м, 11000 л/ч Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Дренажный насос
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
650 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
7
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Дренажный насос для грязной воды СИБРТЕХ СДН650-35 97264 имеет высокую производительность. Используется для поливочных работ, откачки воды из помещений, перекачивания жидких бытовых отходов и сточной воды. Корпус изготовлен из пластика и обладает износостойкостью. Для удобного использования предусмотрена специальная ручка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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