Top.Mail.Ru
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 1
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 2
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 3
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 4
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 5
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 6
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 7
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 8
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 9
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 10
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 11
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 12
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 13
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 14
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 15
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 16
Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Качество воды
грязная
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 1
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 2
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 3
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 4
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 5
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 6
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 7
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 8
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 9
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 10
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 11
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 12
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 13
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 14
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 15
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 16
  • Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
3 230 руб.  4 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266930
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х16
Вес, кг.
4

Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550

Погружной дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-550 - компактный, ударопрочный насос для использования на садовых участках. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с содержанием частиц включений до 35 мм. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки . Высокая производительность; Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Небольшие габариты; Универсальный соединительный штуцер; Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР НПГ-М1-550. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.

Отзывы о товаре Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Мощность
550 Вт
Высота подъема
6
Глубина погружения
7
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Развернуть
Ширина, см
16
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-550 - компактный, ударопрочный насос для использования на садовых участках. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с содержанием частиц включений до 35 мм. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки . Высокая производительность; Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Небольшие габариты; Универсальный соединительный штуцер; Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР НПГ-М1-550. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...