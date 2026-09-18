Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550
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Характеристики
Описание товара Насос погружной дренажный Зубр Мастер М1 НПГ-М1-550
Погружной дренажный насос ЗУБР НПГ-М1-550 - компактный, ударопрочный насос для использования на садовых участках. Способен перекачивать как чистую воду, так и загрязненную воду с содержанием частиц включений до 35 мм. Поплавковый выключатель способен решить проблему "сухого хода" и защитит насос от поломки . Высокая производительность; Поплавковый выключатель - автоматическая работа; Регулировка включения/выключения длиной поплавкового выключателя; Ударопрочный корпус насоса изготовлен из гигиенического армированного стекловолокном пластика; Ручка для удобства погружения и переноски насоса; Термопредохранитель - защита двигателя от перегрева; Не требует обслуживания; Небольшие габариты; Универсальный соединительный штуцер; Регулировка уровня включения и выключения ЗУБР НПГ-М1-550. Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Инструкция по безопасности; Руководство по эксплуатации; Коробка.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 8 м, 30 м, Джилекс
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