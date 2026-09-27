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Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4", 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4", 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м

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Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 1
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 2
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 3
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 4
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 5
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 6
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 7
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 8
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 9
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 10
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 11
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 12
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 13
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 14
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 15
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 16
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 17
Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1500
Высота подъема
80
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
102
Качество воды
чистая
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 1
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 2
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  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 7
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 8
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 9
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 10
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 11
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 12
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 13
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 14
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 15
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 16
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 17
  • Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4&quot;, 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 830 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748055
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Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4", 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м
11 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1500
Высота подъема
80
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
102
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
110
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х18х10
Вес, кг.
15

Описание товара Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4", 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м

Скважинный насос Denzel DWC-4-80 97256 производительностью 5700 л/ч, диаметром 4? и мощностью 1500 Вт обеспечивает напор до 80 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 17 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Насосная часть из 11 центробежных импеллеров обеспечивает повышенную производительность, что позволяет организовать не только полив приусадебных участков, но и бытовое водоснабжение.

Преимущества

  • Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Коррозионная стойкость — корпус и винты выполнены из нержавеющей стали, крышки корпуса — из латуни.
  • Удобное управление — насос подключается к выносному блоку с реле защиты от перегрузки и выключателем питания.
  • Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 20 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
  • Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
  • Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
  • Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
  • Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
  • Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.

Отзывы о товаре Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4", 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип насоса
скважинный
Тип выключателя
автоматический
Мощность
1500
Высота подъема
80
Глубина погружения
80
Диаметр насоса
102
Забор воды
верхний
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
0.5
Ширина, см
110
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание

Скважинный насос Denzel DWC-4-80 97256 производительностью 5700 л/ч, диаметром 4? и мощностью 1500 Вт обеспечивает напор до 80 м. Предназначен для подачи чистой воды из скважин, колодцев, систем водоснабжения, различных накопителей и пресных водоемов с глубины до 17 м (с наращиванием кабеля — до 80 м). Насосная часть из 11 центробежных импеллеров обеспечивает повышенную производительность, что позволяет организовать не только полив приусадебных участков, но и бытовое водоснабжение.

Преимущества

  • Надежность — маслонаполненный двигатель с мембраной компенсации теплового расширения обеспечивает стабильную работу даже при интенсивных нагрузках.
  • Коррозионная стойкость — корпус и винты выполнены из нержавеющей стали, крышки корпуса — из латуни.
  • Удобное управление — насос подключается к выносному блоку с реле защиты от перегрузки и выключателем питания.
  • Электробезопасность — длина съемного сетевого кабеля составляет 20 м (возможно его наращивание), штепсельная вилка оснащена заземляющим контактом.
  • Водонепроницаемость — рабочий узел защищен от попадания воды по стандарту IPX8.
  • Система защиты от перегрева — при превышении допустимой температуры двигатель отключается для предотвращения поломки.
  • Быстрое начало работы — напорная магистраль легко подключается к выходному отверстию, образуя герметичное соединение, насос не нужно заполнять водой, достаточно погрузить его в скважину и включить.
  • Несложная установка — в верхней части корпуса имеются проушины для закрепления троса, при помощи которого насос погружается в воду.
  • Работа без остановок — насос не останавливается при попадании песка и других частиц размером до 0,5 мм, заборная часть легко очищается при необходимости.
  • Простая подготовка к хранению — достаточно промыть насос, слить из него воду и протереть чистой тряпкой.
  • Гарантия 3 года — надежность насоса подтверждена производителем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос DENZEL 97256, DWC-4-80, центробежный, диаметр 4", 1500 Вт, 5700 л/ч, напор 80 м - купить по цене 11830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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