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Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 купить с доставкой в Москве
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Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

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Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 1
Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 2
Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 3
Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
520 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
  • Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 1
  • Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 2
  • Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 3
  • Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
10 430 руб.  12 885 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 142668
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Характеристики

Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
520 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21.3
Высота, см
12.6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х21х12
Вес, кг.
8.8

Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

Разработан для перекачивания жидкости со скоростью 40 литров в минуту. Может поднимать воду с глубины до 30 метров. Особенность данной модели: наличие двойного торцевого уплотнения, что повышает срок службы аппарата. Насос применяют для организации частного водоснабжения. При погружении насос не должен находиться на расстоянии менее 1 метра от дна источника.

 

Видео:

Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

Видеообзор Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Павел К

Достоинства:
Все нравилось

Недостатки:
Плавающая цена.

Комментарий:
Устанавливаю данные насосы на малопроизводительных источников. Напор позволяет организовать полноценное водоснабжение в доме с хорошим давлением. Стоимость насоса демократичная по сравнению с аналогами. Из встроенных защит, только тепловая.



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Характеристики
Бренд
Джилекс
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
520 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21.3
Высота, см
12.6
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Разработан для перекачивания жидкости со скоростью 40 литров в минуту. Может поднимать воду с глубины до 30 метров. Особенность данной модели: наличие двойного торцевого уплотнения, что повышает срок службы аппарата. Насос применяют для организации частного водоснабжения. При погружении насос не должен находиться на расстоянии менее 1 метра от дна источника.

 

Видео:

Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

Видеообзор Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2019
Павел К

Достоинства:
Все нравилось

Недостатки:
Плавающая цена.

Комментарий:
Устанавливаю данные насосы на малопроизводительных источников. Напор позволяет организовать полноценное водоснабжение в доме с хорошим давлением. Стоимость насоса демократичная по сравнению с аналогами. Из встроенных защит, только тепловая.


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