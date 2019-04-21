Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
520 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%10 430 руб. 12 885 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 142668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
520 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21.3
Высота, см
12.6
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
76х21х12
Вес, кг.
8.8
Описание товара Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50
Разработан для перекачивания жидкости со скоростью 40 литров в минуту. Может поднимать воду с глубины до 30 метров. Особенность данной модели: наличие двойного торцевого уплотнения, что повышает срок службы аппарата. Насос применяют для организации частного водоснабжения. При погружении насос не должен находиться на расстоянии менее 1 метра от дна источника.
Видео:
Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
отсутствует
Мощность
520 Вт
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
1
Ширина, см
21.3
Высота, см
12.6
Развернуть
Страна производитель
Россия
Разработан для перекачивания жидкости со скоростью 40 литров в минуту. Может поднимать воду с глубины до 30 метров. Особенность данной модели: наличие двойного торцевого уплотнения, что повышает срок службы аппарата. Насос применяют для организации частного водоснабжения. При погружении насос не должен находиться на расстоянии менее 1 метра от дна источника.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, центробежный, скважинный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Видео:
Видеообзор на Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: скважинный, для чистой воды, центробежный, скважинный, центробежный, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Достоинства:
Все нравилось
Недостатки:
Плавающая цена.
Комментарий:
Устанавливаю данные насосы на малопроизводительных источников. Напор позволяет организовать полноценное водоснабжение в доме с хорошим давлением. Стоимость насоса демократичная по сравнению с аналогами. Из встроенных защит, только тепловая.
Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос погружной для скважин Джилекс ВОДОМЕТ 40/50
Достоинства:
Все нравилось
Недостатки:
Плавающая цена.
Комментарий:
Устанавливаю данные насосы на малопроизводительных источников. Напор позволяет организовать полноценное водоснабжение в доме с хорошим давлением. Стоимость насоса демократичная по сравнению с аналогами. Из встроенных защит, только тепловая.