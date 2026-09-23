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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 купить с доставкой в Москве
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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60

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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 1
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 2
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 3
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 4
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 5
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 6
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 7
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 8
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 9
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 10
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 11
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 12
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 13
Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
75
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 1
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 2
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 3
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 4
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 5
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 6
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 7
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 8
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 9
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 10
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 11
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 12
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 13
  • Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 610 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60
11 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Ширина, см
7.5
Высота, см
87
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.18х0.11
Вес, кг.
13.8

Описание товара Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60

Центробежный скважинный насос ЗУБР НСЦ-75-60 подходит для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Предусмотрены проушины для крепления троса, что обеспечивает безопасное погружение насоса в скважину. Возможна работа с водой при наличии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам.

Отзывы о товаре Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
скважинный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Мощность
800
Высота подъема
60
Глубина погружения
70
Диаметр разъема соединения
1/4 "
Диаметр насоса
75
Забор воды
центральный
Максимальная температура воды
35°C
Развернуть
Качество воды
чистая
Ширина, см
7.5
Высота, см
87
Страна производитель
Китай
Описание
Центробежный скважинный насос ЗУБР НСЦ-75-60 подходит для подачи чистой воды из скважин, водоемов, колодцев в жилые помещения и организации полива в саду и огороде. Надежность. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к образованию коррозии. Предусмотрены проушины для крепления троса, что обеспечивает безопасное погружение насоса в скважину. Возможна работа с водой при наличии песка до 180 г/м3, благодаря «плавающим» рабочим колесам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Скважинный насос центробежный ЗУБР, 60 м напор НСЦ-75-60 - стоимость товара 11610 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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