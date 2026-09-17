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Насос дренажный Patriot F 400 315302405 купить с доставкой в Москве
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Насос дренажный Patriot F 400 315302405

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Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 1
Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 2
Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 3
Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 4
Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 5
Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
133
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
грязная
  • Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 1
  • Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 2
  • Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 3
  • Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 4
  • Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 5
  • Насос дренажный Patriot F 400 315302405 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
3 110 руб.  4 113 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182133
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
5
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
133
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х16
Вес, кг.
4

Описание товара Насос дренажный Patriot F 400 315302405

Погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных загрязненных жидкостей из сточных канав, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 35 мм. Двигатель насоса адаптирован к российским сетям электроснабжения (198-230 В). Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения. В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса.

Отзывы о товаре Насос дренажный Patriot F 400 315302405




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
5
Тип насоса
дренажный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
400
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
133
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
35
Ширина, см
16
Высота, см
33
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной дренажный насос предназначен для откачивания дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, для отвода фильтрационных отработанных загрязненных жидкостей из сточных канав, котлованов и бассейнов, как в быту, так и в промышленности. Диаметр твердых пропускаемых частиц до 35 мм. Двигатель насоса адаптирован к российским сетям электроснабжения (198-230 В). Для исключения попадания влаги в двигатель, применена новая система уплотнения. В конструкции статического сальника предусмотрена прижимная пружина, которая рассчитана на весь срок службы насоса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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