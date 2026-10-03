Насос фекальный Зубр НПФ-750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
310
Диаметр разъема соединения
2 "
Качество воды
грязная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%10 670 руб. 13 713 руб.
В наличии
Код товара: 345745
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Загружаем...
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10 670 руб. -22%
13 713 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
14
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
310
Диаметр разъема соединения
2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Размер фильтруемых частиц
25
Ширина, см
26
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х21
Вес, кг.
15.9
Описание товара Насос фекальный Зубр НПФ-750
Для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
14
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
механический
Потребляемая мощность
750
Глубина погружения
5
Производительность, л/мин
310
Диаметр разъема соединения
2 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
грязная
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
25
Ширина, см
26
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Для перекачивания воды на садовых участках при осушении емкостей и водоемов, организации забора воды с глубины (колодцы, скважины) и подачи на высоту, использовании в системах аэрации и дренажа. Допускается использование насоса в загрязненной воде.
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Смотрите также: Аксессуары для насосов, Гидроаккумуляторы для систем водоснабжения, Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Насос фекальный Зубр НПФ-750 - этот товар вы можете купить по цене 10670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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