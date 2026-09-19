Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/50 А дф
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
600
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%11 840 руб. 20 859 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 347770
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
50
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
600
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
9.8
Высота, см
9.8
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
64х21х21
Вес, кг.
8
Описание товара Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/50 А дф
Колодезный насос Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550 - аппарат, погружаемый в колодец или водоём, для подачи чистой воды. Имеет прочный корпус, который защищает внутренние элементы от повреждений. Насос способен поднимать воду с 30-метровой глубины на расстояние до 50 метров. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и не дает насосу работать всухую, что может привести к выходу из строя. Аппарат можно использовать для водоснабжения приусадебных участков.
Смотрите также: Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: колодезный, 30 м, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Максимальный напор
50
Тип насоса
колодезный
Конструкция
центробежный
Тип выключателя
поплавковый
Потребляемая мощность
600
Глубина погружения
30
Производительность, л/мин
55
Диаметр разъема соединения
1 "
Максимальная температура воды
35°C
Качество воды
чистая
Развернуть
Размер фильтруемых частиц
2
Ширина, см
9.8
Высота, см
9.8
Страна производитель
Россия
Колодезный насос Джилекс Водомёт 55/50 А дф 6550 - аппарат, погружаемый в колодец или водоём, для подачи чистой воды. Имеет прочный корпус, который защищает внутренние элементы от повреждений. Насос способен поднимать воду с 30-метровой глубины на расстояние до 50 метров. Поплавковый выключатель контролирует уровень воды и не дает насосу работать всухую, что может привести к выходу из строя. Аппарат можно использовать для водоснабжения приусадебных участков.
Смотрите также: Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: колодезный, 30 м, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Смотрите также: Насосы, дренажный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, Джилекс
Теги товара: колодезный, 30 м, для чистой воды, центробежный, поплавковый, центробежный, поплавковый, для чистой воды, для чистой воды, Насос погружной
Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/50 А дф - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насос колодезный Джилекс Водомет Проф 55/50 А дф