Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р
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Характеристики
Описание товара Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р
Фекальный насос с режущим механизмом ЗУБР НПФ-450-Р предназначен для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах. Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данного насоса. Благодаря наличию специального режущего механизма с мощным ножом может перемалывать даже мелкие предметы и средства гигиены , предохраняя канализацию от засорения. Наличие режущего механизма Корпус из чугуна и нержавеющей стали значительно увеличивает срок службы ЗУБР НПФ-450-Р Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включения/выключения при изменении уровня воды Регулировка уровней включения/выключения насоса Для исключения образования воздушных пробок в рабочей полости насоса имеется клапан Во время эксплуатации насос не требует никакого обслуживания Термопредохранитель для защиты от перегрева Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости Соединительный штуцер с диаметром 2" для шлангов и G2" для трубопроводов Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.
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Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м, 30 м
Теги товара: фекальный, центробежный, фекальный, центробежный, Насос погружной
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