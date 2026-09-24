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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р купить с доставкой в Москве
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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р

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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 1
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 2
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 3
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 4
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 5
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 6
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 7
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 8
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 9
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 10
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 11
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 12
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 13
Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Мощность
450 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
190
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 1
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 2
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 3
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 4
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 5
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 6
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 7
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 8
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 9
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 10
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 11
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 12
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 13
  • Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658405
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р
9 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Мощность
450 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
190
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Ширина, см
42
Высота, см
19
Размеры в упаковке, см
42х27х19
Вес, кг.
14.8

Описание товара Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р

Фекальный насос с режущим механизмом ЗУБР НПФ-450-Р предназначен для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах. Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данного насоса. Благодаря наличию специального режущего механизма с мощным ножом может перемалывать даже мелкие предметы и средства гигиены , предохраняя канализацию от засорения. Наличие режущего механизма Корпус из чугуна и нержавеющей стали значительно увеличивает срок службы ЗУБР НПФ-450-Р Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включения/выключения при изменении уровня воды Регулировка уровней включения/выключения насоса Для исключения образования воздушных пробок в рабочей полости насоса имеется клапан Во время эксплуатации насос не требует никакого обслуживания Термопредохранитель для защиты от перегрева Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости Соединительный штуцер с диаметром 2" для шлангов и G2" для трубопроводов Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Отзывы о товаре Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
фекальный
Конструкция
центробежный
Мощность
450 Вт
Высота подъема
8
Глубина погружения
5
Диаметр насоса
190
Забор воды
нижний
Максимальная температура воды
35°C
Ширина, см
42
Высота, см
19
Описание
Фекальный насос с режущим механизмом ЗУБР НПФ-450-Р предназначен для откачки грязной воды, сточных и бытовых вод на приусадебных и дачных хозяйствах. Автоматическое поддержание давления, термопредохранитель для защиты двигателя, высокие эксплуатационными свойства и простая конструкция обеспечивают эффективное, надёжное и безопасное применение данного насоса. Благодаря наличию специального режущего механизма с мощным ножом может перемалывать даже мелкие предметы и средства гигиены , предохраняя канализацию от засорения. Наличие режущего механизма Корпус из чугуна и нержавеющей стали значительно увеличивает срок службы ЗУБР НПФ-450-Р Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическое включения/выключения при изменении уровня воды Регулировка уровней включения/выключения насоса Для исключения образования воздушных пробок в рабочей полости насоса имеется клапан Во время эксплуатации насос не требует никакого обслуживания Термопредохранитель для защиты от перегрева Клапан, защищающий от образования воздушных пробок в рабочей полости Соединительный штуцер с диаметром 2" для шлангов и G2" для трубопроводов Насос - 1 шт.; Штуцер выходной - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насос фекальный с режущим механизмом ЗУБР 450 Вт НПФ-450-Р - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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