Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Качество воды
чистая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280965
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Ширина, см
10.2
Высота, см
12.5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
28х28х22
Вес, кг.
7.97
Описание товара Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H
Циркуляционный насос DAB VA 35/180 60182183H предназначен для перекачивания жидкости. Функциональность. Данная модель может использоваться для циркуляции воды в системах отопления и кондиционирования, а также для повышения давления в существующих системах. Надежность. Корпус и внутренние детали изготовлены из устойчивых к ржавлению материалов, что гарантирует продолжительный срок службы. Удобство. Расположенные в линию патрубки насоса обеспечивают простой монтаж. Конструкция данной модели не требует обслуживания в процессе работы.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
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Бренд
Тип товара
Насос погружной
Тип насоса
циркуляционный
Конструкция
центробежный
Мощность
71
Высота подъема
4
Диаметр разъема соединения
1 1/2 "
Максимальная температура воды
110°C
Качество воды
чистая
Режущая насадка
нет
Ширина, см
10.2
Высота, см
12.5
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Страна производитель
Италия
Циркуляционный насос DAB VA 35/180 60182183H предназначен для перекачивания жидкости. Функциональность. Данная модель может использоваться для циркуляции воды в системах отопления и кондиционирования, а также для повышения давления в существующих системах. Надежность. Корпус и внутренние детали изготовлены из устойчивых к ржавлению материалов, что гарантирует продолжительный срок службы. Удобство. Расположенные в линию патрубки насоса обеспечивают простой монтаж. Конструкция данной модели не требует обслуживания в процессе работы.
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Смотрите также: Насосные станции, Насосы, дренажный, колодезный, скважинный, фекальный, фонтанный, Насос поверхностный, Denzel, 3 м, Patriot, 7 м, 8 м
Насос циркуляционный DAB VA 35/180 1 60182183H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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